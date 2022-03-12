Tử vi Chủ Nhật 13/3/2022 của 12 con giáp: Thìn - Ngọ cuối tuần hoan hỷ, rung đùi hưởng LỘC, Mão - Hợi kiếp tài cản trở, chi nhiều hơn thu, dễ rỗng túi

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 06:09

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 13/3/2022 của 12 con giáp dự đoán, Thìn - Ngọ cuối tuần hoan hỷ, rung đùi hưởng LỘC, Mão - Hợi kiếp tài cản trở, chi nhiều hơn thu, dễ rỗng túi. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Ấn là động lực để con giáp tuổi Tý không muốn gặp lại sự nhàm chán. Bản mệnh sẵn sàng cho những thay đổi ngày hôm nay. Hẳn nhiên đó không cần phải là một thay đổi mang tính bước ngoặt, toàn diện, bởi vì bạn sẽ cần có lý do cũng như định hướng cụ thể trước đã. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng những bước đi nhỏ trước tiên.

Ngày này là dịp tốt để con giáp tuổi Tý có thể kết nối, hàn gắn lại những mối quan hệ từng bị rạn nứt. Nếu có thể, bạn mời bạn bè về nhà chơi và cùng hỏi han nhau về dự định trong tương lại xem có thể giúp nhau việc gì không nhé.

Tuổi Sửu

Hôm nay, Chính Tài xuất hiện như là thần may mắn để kéo con giáp tuổi Sửu ra khỏi khó khăn, thậm chí có người thân, bạn bè còn nhiệt tình giúp bản mệnh bằng tiền bạc, hoặc họ đầu tư cho những dự án của bạn vì đủ tin tưởng tiềm năng phát triển trong tương lai.

Hôm nay tinh thần của bản mệnh không vui, bạn nên hạn chế tương tác với mọi người, thay vào đó dọn dẹp nhà cửa vào ngày Chủ nhật cũng rất tốt. Việc dọn dẹp phòng ốc không chỉ giúp cho tinh thần bạn được giải tỏa, mà hơn thế nữa, bạn cũng có thời gian để sắp đặt lại những suy nghĩ của chính mình.

Tuổi Dần

Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Dần độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người mà bạn đang để ý. Bạn hãy tìm cơ hội để tiếp cận và bày tỏ tình cảm của mình một cách tế nhị đi nhé. Những cặp đôi cũng đang có những kế hoạch thú vị cùng các chuyến đi du lịch trong năm nay.

Tỷ Kiên là tác nhân để con giáp tuổi Dần trở nên dũng cảm hơn trong ngày hôm nay, thậm chí có người khuyên can, ngăn cản nhưng bạn đã tính toán kỹ để biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quá mù quáng đâu bạn nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay là ngày mà tuổi Mão rất cần đến sự khuyến khích và ủng hộ, thế nên đừng ngại mở rộng các mối quan hệ bạn bè, xây dựng các tương tác, bởi vì thông qua đó bạn sẽ có thêm thật nhiều niềm vui thú vị lẫn sự góp sức ngày hôm nay đấy.

Kiếp Tài gây ra những cản trở bao gồm những lời chỉ trích từ người thân khiến con giáp tuổi Mão cảm thấy nghi ngờ chính mình. Đừng quá hà khắc với bản thân ngày hôm nay nhé. Mở lòng mình, sẵn sàng để đón nhận, sẵn sàng để chiều chuộng mình một chút cũng là cách để bạn có thể có những phút giây thoải mái và vui vẻ thực sự trong đầu tuần đấy.

Tuổi Thìn

Tam Hội ghé thăm cũng là lúc một nhân vật đầy thú vị nào đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho tuổi Thìn ngày hôm nay, bởi cách xử lý công việc, sự độc lập của họ. Bạn có thể học hỏi từ họ để có những bước đường đi riêng cho mình.

Kế hoạch đúng hay sai không quan trọng bằng việc chúng có thể giúp con giáp tuổi Thìn kiếm được tiền trong ngày này. Hôm nay có Thiên Tài nên hứa hẹn bản mệnh sẽ có được những chỉ dẫn đúng đắn giúp bạn cải thiện thu nhập hiện tại.

Tuổi Tỵ

Hôm nay tâm trạng của con giáp tuổi Tỵ đang vui cũng bị chững lại khi bạn nhận ra có người không thật lòng với mình. Có thể bạn phải trả giá cho bài học của mình nhưng điều đó cũng có thể gây ra vết thương lòng cho bạn.

Một chút gia vị, một chút mới mẻ mà Thực Thần đưa tới quả thực cần thiết cho tuổi Tỵ lúc này, nếu bạn cảm thấy rằng những ngày trôi qua thật yên ả và có chút bình lặng. Chỉ cần thay đổi không khí một chút thôi thì bạn cũng thấy mỗi phút giây trở nên ấn tượng và màu sắc hơn rất nhiều đấy.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ cảm nhận rõ được sự tâm đầu ý hợp của mình và người ấy trong ngày chủ nhật này. Những ai độc thân cũng đã có góc nhìn mới mẻ, sáng sủa hơn cho chuyện tình cảm của mình trong tương lai.

Tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện một phần là nhờ bạn đã biết tích lũy và lắng nghe, làm theo những người có nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh càng cảm thấy hào hứng hơn với các kế hoạch tiền bạc cho tương lai.

Tuổi Mùi

Hôm nay con giáp tuổi Mùi cảm thấy an ổn một phần cũng là vì Chính Tài giúp cho tình hình tài chính của bản mệnh khởi sắc. Khi thoát được khỏi tâm trạng nặng nề của những rắc rối liên quan tới tiền bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Hôm nay bản mệnh cần lưu ý cách hành xử của bạn với mọi người, thái độ của bạn được đánh giá là không tốt, không phù hợp. Nếu bạn càng ngang ngạnh cho rằng mình đúng càng chỉ khiến cho bản thân bị đơn độc mà thôi.

Tuổi Thân

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Thân đừng để sự bất ổn bên trong bạn vào những tình huống bên ngoài. Đối phó với những gì trước mặt bạn là cách phù hợp nhất để có được một tinh thần tích cực trong ngày đầu tiên của tuần mới. Khi bạn giải quyết mọi việc ổn thỏa thì tinh thần bạn tự khắc cũng tốt hơn.

Niềm vui của bạn trong hôm nay tuy ngắn hạn nhưng đủ xốc lại tinh thần cho bản mệnh. Có thể bạn từng mất niềm tin trong chuyện tình cảm nhưng nay đã tìm thấy ánh sáng mới.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan khuyến khích con giáp tuổi Dậu gặp gỡ mọi người vì các cuộc trao đổi với người xa lạ sẽ giúp ích rất nhiều cho tinh thần bạn ngày hôm nay. Thông qua đó, bạn cũng có thể học hỏi được những kiến thức thú vị và giá trị, nhờ đó có thêm được định hướng cho cuộc sống của chính mình.

Kim – Hỏa xung khắc cũng là một trong những nguyên nhân gây ra căng thẳng giữa hai vợ chồng bạn trong ngày hôm nay. Để chuyện bé không xé thành to thì bạn không nên tỏ ra tức giận, nóng nảy mà nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình khi có chuyện không như ý.

Tuổi Tuất

Nhân khi có Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Tuất nên tận dụng lợi thế của mình. Những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc về tài chính. Bạn có thể mở rộng được thị trường của mình hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên bớt việc tranh cãi với một nửa của mình vì chuyện này sẽ không đi đến đâu và hai người chỉ thêm xa cách hơn mà thôi. Cách duy nhất là cố gắng bình tĩnh, không nổi giận và cùng ngồi lại để chuyện trò.

Tuổi Hợi

Một số kế hoạch của tuổi Hợi dễ bị đổ bể trong thời gian này có thể là vì bạn không đủ hiểu về lòng người. Có những người rắp tâm hại bạn từ lâu nay bạn mới nhận ra chân tướng sự việc.

Thiên Ấn khuyến khích con giáp tuổi Hợi trở nên sáng tạo hơn, bạn hãy thử thay đổi một chút xem sao. Một chút thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề có thể mang đến những tầm nhìn đầy mới mẻ cho bản thân, điều mà bạn vẫn chưa nghĩ tới đấy.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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