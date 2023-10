Tử vi 9 ngày tới (6/5-14/5), Thần Tài trao lộc, những con giáp sau 'tay trái hốt vàng, tay phải hối bạc', hưởng trọn vinh hoa phú quý, tiêu xài phủ phê

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này làm việc gì cũng thuận lợi may mắn trong 9 ngày tới. Bạn được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp và cuộc sống có nhiều cải thiện tích cực. Bạ cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cơ hội tăng thêm thu nhập hay xây dựng sự nghiệp viên mãn không còn là bao xa.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm vô cùng lãng mạn. Dù công việc ngoài xã hội có mệt mỏi đến đâu thì khi trở về nhà, con giáp này lập tức quên đi tất cả vì sự hiểu chuyện, ấm áp của nửa kia. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người.