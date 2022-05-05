Tử vi 9 ngày tới (6/5-14/5), Thần Tài trao lộc, những con giáp sau 'tay trái hốt vàng, tay phải hối bạc', hưởng trọn vinh hoa phú quý, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 05/05/2022 11:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tay trái hốt vàng, tay phải hối bạc", hưởng trọn vinh hoa phú quý, tiêu xài phủ phê trong 9 ngày tới.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này làm việc gì cũng thuận lợi may mắn trong 9 ngày tới. Bạn được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp và cuộc sống có nhiều cải thiện tích cực. Bạ cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cơ hội tăng thêm thu nhập hay xây dựng sự nghiệp viên mãn không còn là bao xa.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm vô cùng lãng mạn. Dù công việc ngoài xã hội có mệt mỏi đến đâu thì khi trở về nhà, con giáp này lập tức quên đi tất cả vì sự hiểu chuyện, ấm áp của nửa kia. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người.

con giap may man
Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi may mắn trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường là những người có ý chí mạnh mẽ, không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong 9 ngày nữa, của cải tài vận có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Bạn chỉ cần vững tâm, nắm bắt cơ hội cũng có thể có thu hoạch tốt. 

Ngoài ra, bạn nên mở rộng các mối quan hệ, hành động nhanh chóng, dự kiến số tiền kiếm được còn hơn rất nhiều lần. Từ giờ tới cuối năm nay, bạn cũng có quý nhân chiếu cố, tiền vào túi dễ dàng, bản thân may mắn, xây dựng được cuộc sống thăng hoa viên mãn. Đồng thời, bạn có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt và dứt khoát để chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện hoá từng mục tiêu một.

con giap may man 2
 Của cải và tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách hào phóng, làm việc gì cũng bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ trước sau, nhờ vậy mà cuộc sống dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Bạn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường thành công sẽ đến, trong năm nay tình tiền đủ đầy, sự nghiệp ngày càng trở nên ổn định và vững chắc. 

Vận trình tình cảm hài hoà. Chuyện tình yêu không quá nồng nhiệt nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Tuổi Thìn và nửa kia luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ tình cảm này.

con giap may man 3
Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường thành công sẽ đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 5/5, Thần Tài yêu chiều, những con giáp sau 'một tay hốt vàng, một tay hốt bạc', sự nghiệp thăng hoa, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Bước qua ngày 5/5, Thần Tài yêu chiều, những con giáp sau 'một tay hốt vàng, một tay hốt bạc', sự nghiệp thăng hoa, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "một tay hốt vàng, một tay hốt bạc", sự nghiệp thăng hoa, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ sau ngày 5/5.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng