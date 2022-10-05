Tử vi 9 ngày tới (6/10 - 14/10), chim én mang Lộc từ phương xa, 3 con giáp sự nghiệp tỏa sáng ngời ngợi, tài lộc rực rỡ, tiền về như thác đổ, vận trình trải đầy vinh quang phía trước

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 11:05

Tử vi 9 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, tài lộc vượng phát, tiền về đếm mỏi cả tay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Con giáp này luôn quan trọng chứ tín nên những gì họ đã nói nhất định sẽ làm cho bằng được. Ngoài ra trong công việc, Thân cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng kể cả có nhận về chỉ trích họ vẫn sẽ không phản ứng mà cố gắng làm thật tốt ở lần sau. 

Tử vi 9 ngày tới cho biết, vận trình sắp tới của con giáp may mắn này hứa hẹn có nhiều khởi sắc. Thân được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Trong thời gian này Thân cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Thân có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Chỉ cần nắm bắt thật tốt cơ hội mà mình có được khả năng rinh về số tiền khủng là không hề khó. 

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Tử vi 9 ngày tới cho biết, vận trình sắp tới của con giáp may mắn này hứa hẹn có nhiều khởi sắc. Thân được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn trên con đường phấn đấu. Tử vi dự đoán trong 9 ngày tới vận may của họ được cải thiện rất nhiều.

Cụ thể trong khoảng thời gian sắp tới, con giáp tuổi Tuất có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu xuất làm việc, năng lực thăng cấp. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Người làm ăn kinh doanh làm ăn thuận lợi, hợp đồng ký kết nhanh chóng giúp Tuất kiếm về số tiền khủng. Cuộc sống ngày càng được cải thiện, gia đình hạnh phúc viên mãn. 

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn trên con đường phấn đấu. Tử vi dự đoán trong 9 ngày tới vận may của họ được cải thiện rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Vốn là người có tướng phúc hậu, hiền lành, ngoài ra người tuổi Hợi còn có trái tim bao dung và phóng khoáng về mọi mặt. Họ là người coi trọng tình cảm trong cuộc sống chứ không đặt nặng vấn đề vật chất. Nhờ vậy mà họ luôn được lòng mọi người và trở thành hình mẫu cho mọi người xung quanh noi theo. 

Tử vi cho biết khoảng thời gian sắp tới cuộc sống của Hợi như bước sang trang mới, hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực. Gia đình ổn đinh, sự nghiệp thành công, mọi mục tiêu đều dễ dàng đạt được nhờ sự cố gắng cũng như được quý nhân phù trợ, vạn sự như ý.

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Vốn là người có tướng phúc hậu, hiền lành, ngoài ra người tuổi Hợi còn có trái tim bao dung và phóng khoáng về mọi mặt. Họ là người coi trọng tình cảm trong cuộc sống chứ không đặt nặng vấn đề vật chất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Kể từ ngày (7/10/2022), Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, may mắn triền miền

Kể từ ngày (7/10/2022), Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, may mắn triền miền

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày (7/10/2022) có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tiền bạc không còn là nỗi lo, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý.

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