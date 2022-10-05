Trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (5/10/2022), Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp may mắn cuộc đời lên hương, sự nghiệp thăng tiến, của ăn của để dồi dào, gia đình hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 05:50

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay (5/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, ôm khối tài sản khủng lồ trong tay, cuối năm sắm nhà mua xe dễ như trở bàn tay.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh ra có phần vất vả cơ cực nên đã có trong mình được ý chí mạnh mẽ, tôi luyện bản thân cứng cỏi đương đầu với khó khăn. Vậy nên trước giờ những gì xảy ra với con giáp này đều được một tay bản thân dẹp sang một bên. 

Tử vi trong hôm nay (5/10/2022) cho biết con đường hậu vận sắp tới của Dậu sẽ lại càng nở hoa dồi dào khi đón nhận những tin tốt đẹp đến từ phương diện Hỷ Thần, cộng thêm sự xuất hiện của Tam Hội nâng đỡ, bản mệnh bước qua sóng gió nhẹ nhàng. 

Công việc kinh doanh đi lên trông thấy, lợi nhuận mang lại là câu trả lời thiết thực nhất cho sự cố gắng của bạn. Nhưng về phương diện tình cảm lại dễ gặp trục trặc do đối phương chưa thực sự hiểu được về tính cách của bạn, hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn cho nhau thấu hiểu nhé.

con giap 1
Tử vi trong hôm nay (5/10/2022) cho biết con đường hậu vận sắp tới của Dậu sẽ lại càng nở hoa dồi dào khi đón nhận những tin tốt đẹp đến từ phương diện Hỷ Thần, cộng thêm sự xuất hiện của Tam Hội nâng đỡ, bản mệnh bước qua sóng gió nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay (5/10/2022) người cầm tinh chú Ngựa sẽ đón chào cơn sóng thăng tiến trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận tuổi Ngọ sẽ lên nhanh như diều gặp gió, thậm chí bạn còn có cơ hội trúng số độc đắc. Tiền về tài khoản liên tực giúp gia đình của Ngọ có cuộc sống thoải mái hơn trước. 

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trong thời gian tới tuổi Ngọ không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên.

con giap 2
Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận tuổi Ngọ sẽ lên nhanh như diều gặp gió, thậm chí bạn còn có cơ hội trúng số độc đắc. Tiền về tài khoản liên tực giúp gia đình của Ngọ có cuộc sống thoải mái hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong công việc, tuổi Thân là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bạn đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Đúng 17h chiều nay, con giáp may mắn này có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

con giap 3

Đúng 17h chiều nay, con giáp may mắn này có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (5/10/2022), Thần Tài báo mộng trong đêm, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình đỏ chót, làm gì cũng thuận lợi

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (5/10/2022), Thần Tài báo mộng trong đêm, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình đỏ chót, làm gì cũng thuận lợi

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (5/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, nợ nần trả đủ, sự nghiệp thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mới 3 con giáp trúng số 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý