Xin chúc mừng 3 con giáp này trúng số tiền tỷ, hốt trọn vận may trong thiên hạ trong 4 ngày tới (5/10 - 8/10)

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 13:38

Tử vi 4 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, làm gì cũng gặp may mắn, tài lộc hanh thông, tiền nhiều vô kể.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là mẫu con giáp rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Trong cuộc sống Dậu biết rất nhiều thứ, đồng thời họ luôn mong muốn thay đổi lên cuộc sống giàu sáng. Chính vì vậy, Dậu không ngừng học hỏi để có thể tìm kiếm được cơ hội đổi đời. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 4 ngày tới đây chính là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, các dự án đầu tư với sự giúp sức của quý nhân dễ dàng thu về khoản tiền cực khủng. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 4 ngày tới đây chính là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo sách tướng số - tử vi cho biết trong khoảng thời gian 4 ngày tới con giáp có được may mắn nhất chính là tuổi Sửu. Cụ thể người tuổi Sửu sẽ có một khoảng thời gian khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc.

Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, nhưng bạn vẫn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân mình. Thậm chí nhờ làm việc mà Sửu còn được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi.

Không chỉ thuận lợi trong sự nghiệp,Sửu còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may trong kinh doanh, đầu tư. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân.

con giap 2
Theo sách tướng số - tử vi cho biết trong khoảng thời gian 4 ngày tới con giáp có được may mắn nhất chính là tuổi Sửu. Cụ thể người tuổi Sửu sẽ có một khoảng thời gian khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi từ xưa nay dù là đàn ông hay phụ nữ đều đàng hoàng, ngay thẳng và sống thiện lương. Con giáp này biết trước biết sau, đối nhân xử thế khôn khéo nên ai cũng quý mến, thương yêu. Đặc biệt, nhờ chăm làm việc thiện nên con giáp giàu sang này tích được rất nhiều công đức.

Tử vi 4 ngày tới cho biết con giáp may mắn này sẽ bắt đầu tìm thấy vận may của mình. Những mâu thuẫn, khó khăn của bạn trong giai đoạn này dần dần biến mất, nhường chỗ cho những tin tốt lành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Thời gian này, những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực.Có một công việc tốt, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng về tiền bạc, tài chính bởi thu nhập từ công việc là con số không nhỏ, có thể đảm bảo cho cuộc sống cho đến hết năm.

con giap 3
Thời gian này, những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 8 ngày tới (5/10 - 12/10), Ngọc Hoàng mở cổng vàng, 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, tài lộc nhân đôi, tiền về như thác đổ

Tử vi 8 ngày tới (5/10 - 12/10), Ngọc Hoàng mở cổng vàng, 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, tài lộc nhân đôi, tiền về như thác đổ

Tử vi 8 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sở hũu phúc lộc vô biên, tiền về túi liên tục, cuộc sống phất lên giàu sang khiến người người ganh tị.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 4 ngày tới tử vi ngày mới tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới