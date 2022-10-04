Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (5/10/2022), Thần Phật che chở, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, trúng số dễ như chơi, nợ nần trả đủ, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 11:20

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (5/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, nợ nần trả trong nốt nhạc, sự nghiệp - tài lộc rực sáng.

Trong 12 con giáp, mỗi con giáp có sở thích, tính cách khác nhau. Những con giáp dưới đây được biết đến với khả năng kiếm tiền cực giỏi, lại biết quản lý tài sản và thường xuyên gặp nhiều may mắn. Vì vậy, bước sang ngày mai họ có thể có một cuộc sống giàu sang khiến nhiều người ganh tị. 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn. Tuy nhiên, bản thân ham muốn chiến thắng của họ đôi lúc khiến Tỵ thiếu tập trung những khoảnh khắc quyết định. Vì vậy, hãy cứ bình tĩnh và chắt chiu cơ hội mà mình có được nhé. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (5/10/2022) vận may của người tuổi Tỵ năm nay có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, công việc có được sự tín nhiệm của cấp trên các dự án quan trọng cứ thể được bạn đảm nhận. Chỉ cần làm tốt cơ hội thăng chức hay tăng lương sẽ tới nhanh chóng. 

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn này cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (5/10/2022) vận may của người tuổi Tỵ năm nay có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, công việc có được sự tín nhiệm của cấp trên các dự án quan trọng cứ thể được bạn đảm nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Cụ thể trong ngày mai, từ vi cho biết Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. 

Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên giành ra đôi chút thời gian cho gia đình của mình. Tiền có thể quan trong nhưng cũng thể bằng với người thân của mình đâu nhé Dần. 

con giap 2
Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo sách tướng số - tử vi người tuổi Thân là người tài năng, thông minh và nhanh nhạy. Con giáp này có lợi thế trong kinh doanh. Thân có tầm nhìn đầu tư nhạy bén. Vì vậy, những khoản đầu tư của họ thường dễ sinh lời và có được thành công từ khi còn rất trẻ. 

Tử vi cho biết trong khoảng thời gian tới đây điều quan trọng là con giáp này luôn làm việc chăm chỉ, không bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Người tuổi này kiếm tiền một cách lặng lẽ, không thích thể hiện rằng mình là người giàu có. 

Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thân là người rất kiệm lời, chỉ âm thầm tích lũy tài sản cho gia đình. Từ giờ cho đến hết năm nay, họ sẽ có cuộc sống ấm êm, đủ đầy nhờ các khoản tiền tiết kiệm.

con giap 3
Theo sách tướng số - tử vi người tuổi Thân là người tài năng, thông minh và nhanh nhạy. Con giáp này có lợi thế trong kinh doanh. Thân có tầm nhìn đầu tư nhạy bén. Vì vậy, những khoản đầu tư của họ thường dễ sinh lời và có được thành công từ khi còn rất trẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Kể từ ngày (6/10/2022), Thần Tài ban thưởng, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tiền về như thác đổ, nhà lầu siêu xe có đủ, cuộc sống bước sang chương mới

Kể từ ngày (6/10/2022), Thần Tài ban thưởng, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tiền về như thác đổ, nhà lầu siêu xe có đủ, cuộc sống bước sang chương mới

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày (6/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước lành, làm ăn thuận lợi, trúng số dễ như chơi, tài lộc hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý