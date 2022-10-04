Tử vi hôm nay (9/9 âm lịch), Thần may mắn chỉ điểm, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền về như thác đổ, sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống trải đầy cơ hội thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 04:36

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay (9/9 âm lịch) có đến 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền về liên tục, cuộc sống phất lên giàu sang, hạnh phúc ấm no.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (9/9 âm lịch), vận thế của người tuổi Tuất vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp may mắn này được cao nhân chỉ dẫn làm đâu thắng đó nhờ vậy mà được cấp trên tin tưởng đề xuất thăng tiến nhanh chóng. 

Công việc kinh doanh bên ngoài cũng có sự thay đổi khi nhờ quý nhân giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối những dự án đầu tư kinh doanh của Tuất đều phất lên trông thấy đồng thời giúp họ thu về nguồn thu nhập lớp trong thời gian tới.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (9/9 âm lịch), vận thế của người tuổi Tuất vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp may mắn này được cao nhân chỉ dẫn làm đâu thắng đó nhờ vậy mà được cấp trên tin tưởng đề xuất thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người tự lập, tự chủ. Họ thích cuộc sống tự do, hướng ngọai.Ngoài ra mỗi khi làm bất cứ việc gì Thìn luôn tự tin vào năng lực của bản thân có thể làm được mọi việc nên đây được xem mặt tốt lẫn mặt xấu của họ. 

Đặc biệt hơn trong hôm nay (9/9 âm lịch) cho biết công việc của Thìn trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, chỉ cần tiếp tục thể hiện tốt khả năng họ được thăng chức hay tăng lương trong thời gian này là không hề nhỏ. 

Chưa dừng lại ở đó việc kinh doanh cũng có bước thăng tiến khi các dự án tưởng chừng lỗ nay đã bắt đầu sinh lời và giúp cho con giáp này thu về khoản lợi nhuận lớn. Cuộc sống từ đây phất lên giàu sang, xây là lầu mua xe trong cuối năm. 

con giap 2

Đặc biệt hơn trong hôm nay (9/9 âm lịch) cho biết công việc của Thìn trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, chỉ cần tiếp tục thể hiện tốt khả năng họ được thăng chức hay tăng lương trong thời gian này là không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học cho biết người tuổi Mùi đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Mùi là con giáp có lòng bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc.

Tử vi hôm nay (9/9 âml lịch) cho biét vận quý nhân của những người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Cụ thể sự nghiệp sắp tới của người tuổi Mùi không những được đồng nghiệp công nhận mà đến thời gian tới họ còn được sếp tin dùng trong các dự án quan trọng của công ty. 

Công việc kinh doanh bên ngoài cũng thăng tiến đáng kể khi nhờ có sự trợ giúp đắc lực của quý nhân nên Mùi có được thành công tương đối nhanh chóng và thu về khoản lợi nhuận cực khủng trong thời gian tới.

con giap 3
Tử vi học cho biết người tuổi Mùi đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Mùi là con giáp có lòng bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Qua hết đêm nay (3/10), Thần Tài báo mộng trong đêm, 3 con giáp may mắn trúng lớn giải thưởng 100 tỷ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền về đếm không hết

Qua hết đêm nay (3/10), Thần Tài báo mộng trong đêm, 3 con giáp may mắn trúng lớn giải thưởng 100 tỷ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền về đếm không hết

Theo tử vi 12 con giáp, qua hết đêm nay (3/10) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước trúng số tiền tỷ, sự nghiệp - tài lộc cùng lúc có đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 9/9 âm lịch tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới