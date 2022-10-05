Tử vi 3 ngày tới (5/10 - 7/10), Thần Tài độ phước, 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, sự nghiệp bước sang trang mới, vận trình tương lai đón nhận đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 04:00

Tử vi 3 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sự nghiệp có bước đột phá, tài lộc hanh thông, tiền về ngập nhà.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè.

Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù có gặp nhiều khó khăn con giáp này cũng không có chuyện bỏ cuộc, họ luôn tin rằng chỉ cần bản thân đủ nỗ lực chắc chắn thành công sẽ ở ngay trước mắt. 

Tử vi 3 ngày tới cho biết, con giáp tuổi Tỵ có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu và chỉ cần chắt chiu số cơ hội mà mình có cuộc sống sẽ phất lên giàu sang nhanh chóng.

con giap 1
Tử vi 3 ngày tới cho biết, con giáp tuổi Tỵ có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu và chỉ cần chắt chiu số cơ hội mà mình có cuộc sống sẽ phất lên giàu sang nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp mạnh mẽ, hào phóng, có chí tiến thủ. Trong bất cứ công việc gì, con giáp này luôn thể hiện được tình thần trách nhiệm, cầu tiến và ham học hỏi. Chính vì vậy mà Mão được cấp trên lẫn đồng nghiệp xung quanh đánh giá rất cao.  Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn trong công việc vì hoàn cảnh khách quan. Nhưng không phải vì thế mà họ nản lòng, nhụt chí. 

Theo tử vi 12 con giáp trong 3 ngày tới con giáp may mắn này sẽ có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội, đặc biệt có lộc về đường ăn uống.

Vận thế của người tuổi này đi lên không ngừng. Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tựu chung lại thành công đang ở ngay trước mắt tuổi Mão vấn đề là họ có nhận ra để mà đón lấy mà không hay thôi. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp trong 3 ngày tới con giáp may mắn này sẽ có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội, đặc biệt có lộc về đường ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới người tuổi Mùi gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Đừng quá lo lắng khi xung quanh bạn luôn có quý nhân giúp đỡ. 

Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

con giap 3
Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Đừng quá lo lắng khi xung quanh bạn luôn có quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm! 

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (5/10/2022), Thần Tài báo mộng trong đêm, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình đỏ chót, làm gì cũng thuận lợi

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (5/10/2022), Thần Tài báo mộng trong đêm, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình đỏ chót, làm gì cũng thuận lợi

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (5/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, nợ nần trả đủ, sự nghiệp thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi ngày mới tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý