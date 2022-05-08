Tử vi 88 ngày tới: Con giáp này gặp thời đổi vận, có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên mây, cầu được ước thấy, may mắn không ai bằng

88 ngày tới, người tuổi Dần với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết.

Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này, theo tuvingaynay.com bạn làm ăn tốt, khiến tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực. Điều cần thiết nhất trong thời điểm này chỉ là thái độ kiên trì, bền bỉ của bạn mà thôi.

Nếu tuổi Dần biết chủ động nắm bắt cơ hội thì lợi nhuận kiếm được trong tháng này không hề nhỏ. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Dần cũng có những bước tiến mới. Con giáp này may mắn vì luôn có người thân thấu hiểu, chia sẻ. Người độc thân tìm được tâm hồn đồng điệu, có thể cùng nhau trò chuyện tìm hiểu.

88 ngày tới, người tuổi Dần với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống vào 88 ngày tới. Cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước chuyển biến đáng kể.

Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến, đánh giá cao. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định giá trị bản thân, đặt những viên gạch vững chắc trên con đường thăng quan tiến chức.

Trên phương diện tài lộc, bạn là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, hạn chế được nhiều tổn thất không đáng có. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, bạn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem lại nhiều ích lợi cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

Tình hình tài chính của tuổi Thìn 88 ngày tới khá tốt, nguồn thu không thiếu. Người đầu tư kinh doanh nếu phát huy được sự thông minh, nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội thì có thể phát tài. Về chuyện tình cảm, người độc thân có thể tìm được một nửa còn các cặp đôi sẽ đón nhận nhiều tin vui.

Người tuổi Thìn được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống vào 88 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhìn chung, người tuổi Tỵ sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong 88 ngày tới này. Công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, bạn gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương có thể cho bạn sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi bạn vướng phải khó khăn. Hơn nữa, với tính cách chủ động, dám nghĩ dám làm, bạn sẵn sàng thử thách bản thân ở những nội dung mới, từ đó tìm ra phương hướng và cách làm việc phù hợp với mình.

Trên phương diện tài lộc, mọi việc tiến triển đều đều. Các mối đầu tư trước đó của bạn dần thu được lợi nhuận nhất định. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định. Thậm chí, đôi bên có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác.

Cát tinh mang đến nhiều may mắn cho tuổi Tỵ, quan trọng là bản mệnh có đủ nhanh nhạy để nắm bắt được hay không. Khi tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Tỵ nên cố gắng gia tăng số tiền tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ có dấu hiệu thăng hoa. Người độc thân có thể thu hút sự chú ý của nhiều đồi tượng và cân nhắc chọn người phù hợp. Bản mệnh không cần quá vội vàng trong chuyện này.

Nhìn chung, người tuổi Tỵ sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong 88 ngày tới này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo