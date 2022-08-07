Tử vi 7 ngày tới (8/8 - 14/8), Tài lộc bủa vây, 3 con giáp mở cửa đón nhận hào quang xán lạn, sự nghiệp vượt qua mọi thử thách, thành công rực rỡ, vận trình hanh thông, suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 15:05

Tử vi 7 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn có tài lộc bủa vây, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, làm gì cũng có quý nhân chỉ giúp, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang, của cải, tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp thông minh, nhiệt huyết và cháy hết mình cho đam mê, họ chưa bao giừo quan trọng chuyện tiền bạc và sống trọng tình nghĩa, nên trên con đường chinh phục thiên hạ, tuổi Ngọ có được không ít những người bạn thực sự, cũng chính là các quý nhân của họ.

Tuy nhiên, trong năm 2021 vừa rồi họ đã trải qua vô số những khó khăn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con giáp này. Chuyện làm ăn đổ bể, một số dự án đi vào ngỏ cụt và không có lối thoát. 

Bước sang năm 2022 mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn dành cho tuổi Ngọ. Tử vi 12 con giáp cho biết, 7 ngày tới đây, Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, tiền không những dư dả, đủ tiêu, mà thậm chí còn có khả năng phát tài, giàu có. Nếu biết tận dụng thời cơ của mình thật tốt, bản mệnh hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình lên giàu sang trong năm nay. 

con giap 1
Bước sang năm 2022 mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn dành cho tuổi Ngọ. Tử vi 12 con giáp cho biết, 7 ngày tới đây, Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người thông minh, nhanh thẹn, họ là người có ý chí tiến thủ. Cuộc đời của con giáp này thường nhận được sự giúp đỡ của người khác. Chính vì vậy cuộc sống của tuổi Thân khá ổn và luôn gặp nhiều may mắn. 

Tử vi dự đoán 7 ngày tới đây, Thân sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Con giáp này sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay bản mệnh mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

con giap 2
Tử vi dự đoán 7 ngày tới đây, Thân sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất. Cuộc sống của tuổi Hợi khá bình yên, ở nhà được bố mẹ bao bọc thương yêu, bước ra xã hội được bạn bè quý mên, nhiệt tình giúp đỡ.

Tuy là vậy nhưng năm 2021 đã chứng kiến một năm khá đen đủi với con giáp này. Họ gặp nhiều biến động và bấp bênh, chịu khẩu thiệt, thị phi vì bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Chính vì thế, đã có lúc con giáp này muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Tuy nhiên, tử vi cho biết những điều họ từng trải qua, những vấp ngã trong đời, tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của tuổi Hợi không những ổn định mà ngày càng phát triển theo năm tháng.

con giap 3
Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của tuổi Hợi không những ổn định mà ngày càng phát triển theo năm tháng - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 11h sáng mai (8/8/2022): 3 con giáp tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, vàng bạc châu báu chất đầy két, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, vận trình suôn sẻ, may mắn đủ đường

Trúng số độc đắc vào 11h sáng mai (8/8/2022): 3 con giáp tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, vàng bạc châu báu chất đầy két, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, vận trình suôn sẻ, may mắn đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h sáng mai, 3 con giáp may mắn tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, kiếm về một mớ tiền, muốn tậu gì cũng dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi 7 ngày tới tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng