Tử vi trong năm 2021 vừa qua của tuổi Mão khôn diễn ra mấy suôn sẻ, con giáp này đã phải chịu đựng những điều tiếng, tranh chấp, sự nghiệp bị trì trệ, bị cản trở may mắn trong việc kiếm tiền và nhiều bệnh tật hoặc thảm họa.

Tuy nhiên sang đến năm 2022, mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn cho con giáp này. Đúng 11h sáng mai (8/8/2022) tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 8 này. Tuổi Mão trong giai đoạn này sẽ phát tài, sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào. Họ không chỉ may mắn trong tài lộc công danh mà còn vận đào hoa bủa vây. Nếu còn độc thân thì bản mệnh có cơ may tìm thấy một nửa chân ái của đời mình. Với những người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm phần gắn kết, yêu thương viên mãn.

Đúng 11h sáng mai (8/8/2022) tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 8 này. Tuổi Mão trong giai đoạn này sẽ phát tài, sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người thật thà, biết chịu đựng, sống có trách nhiệm, cần cù chăm chỉ. Trong công việc, người tuổi Sửu luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người. Tuy nhiên họ lại là người hay cố chấp và không khéo trong giao tiếp. Chính vì vậy, khoảng thời gian ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề nhưng sau khi đã sửa đổi được nhược điểm trên, con đường công danh ngay lập tức “thuận buồm xuôi gió”.