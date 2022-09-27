Tử vi 7 ngày tới (3/9-9/9 m lịch) được sự phù trợ của quý nhân, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, nhà cửa ấm êm, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 15:15

Dự báo tử vi trong 7 ngày tới, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, mọi chuyện đều suôn sẻ, tài lộc vào nhà như nước chảy, thăng tiến, phát đạt, thịnh vượng đến cuối năm.

Tuổi Hợi

Tử vi 7 ngày tới (3/9-9/9 m lịch) được sự phù trợ của quý nhân, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, nhà cửa ấm êm, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang 7 ngày tới (3/9-9/9 Âm lịch), đường tài vận người tuổi Hợi rộng mở, tương đối thích hợp để đầu tư tài chính. Những tuổi Hợi trước đây có ý định đầu tư, quan tâm hoặc thi thoảng có được những người đi trước chỉ bảo, dạy dỗ ở lĩnh vực đầu tư tài chính, thời gian này hãy để ý. Đây là khoảng thời gian nhiều cơ hội, chỉ cần biết nắm bắt, tuổi Hợi có thể thấy hướng đi mới cho mình, kiếm được nhiều tiền, cũng có thêm nhiều mối quan hệ quý giá, biến nghèo thành giàu, trở nên phú quý, giàu sang trong thời gian ngắn.

Xem tử vi 7 ngày tới (3/9-9/9 Âm lịch) của 12 con giáp cho thấy, công việc của Hợi hanh thông, bạn được cấp trên trao cho nhiều cơ hội. Về tài chính, thu nhập ổn định, tuy nhiên Hợi có ham muốn mua sắm cao, bạn cần phải tiết chế lại. Về tình cảm, Hợi có tinh thần trách nhiệm cao trong mối quan hệ hiện tại, chuyện chăn gối hòa hợp. Về sức khỏe, Hợi nên ăn ít đồ ăn chiên rán. 

Tuổi Mão

Tử vi 7 ngày tới (3/9-9/9 m lịch) được sự phù trợ của quý nhân, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, nhà cửa ấm êm, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão may mắn, 7 ngày tới (3/9-9/9 Âm lịch) này là lúc sự nghiệp của họ đi lên, tài chính cũng được cải thiện rõ rệt. Trong tháng 9 âm lịch, họ sẽ cảm thấy có động lực làm việc và kiếm tiền hơn.

Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của tuổi Mão lại không được tốt lắm. Có thể họ sẽ làm việc quá sức và bị đau ốm, do đó, tuổi Mão cũng cần quan tâm hơn đến sức khỏe của mình trong tháng này.

Thông minh, đầy nhiệt huyết, đam mê, có 1 chút liều lĩnh, bất cần và rất biết cách nắm bắt cơ hội, tuổi Mão có đầy đủ các yếu tố để thành công và giàu có trong cuộc sống.

Tuổi Mão chỉ có một nhược điểm, đó là nhanh mất hứng thú. Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Mão sẽ còn thành công hơn nữa. Tử vi học có nói, 7 ngày tới (3/9-9/9 Âm lịch), tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong.

Tuổi Tuất

Tử vi 7 ngày tới (3/9-9/9 m lịch) được sự phù trợ của quý nhân, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, nhà cửa ấm êm, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, người tuổi Tuất sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ là người một khi đã hứa là chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được, không bao giờ vì tiền tài, vật chất mà mất đi giá trị của mình.

Người tuổi Tuất rất vị tha và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên. Họ được nhiều người tôn trọng nhưng cũng là mục tiêu nhắm đến của kẻ xấu, tìm cách lợi dụng, ngáng trở.

Sau những chật vật, 7 ngày tới (3/9-9/9 Âm lịch) sẽ là khoảng thời gian con giáp này được hưởng những thành quả xứng đáng, "trái ngọt" cho những nỗ lực không ngừng.

Cụ thể, đây là lúc công việc của người tuổi Tuất hanh thông, mọi vấn đề đều được tháo gỡ. Sự thuận lợi trong công việc kéo theo may mắn trong tài lộc. Đây là cơ hội tốt để con giáp này triển khai các dự án đã ấp ủ bấy lâu.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp được quý nhân phù trợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở