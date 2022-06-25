Tử vi 7 ngày tới (26/6 - 2/7), mưa tạnh mây tan, 3 con giáp may mắn được Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp thăng hoa vượt bật, tài lộc nhân đôi, tiền vô như nước, tiêu xài thoải mái, gia đình yên ấm

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 10:25

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu cũng phát tài, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, chỉ cần nắm bắt thành công ắt lên chức hoặc được đề xuất tăng lương.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới đây tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của người tuổi Dần. Thời gian này, con đường hậu vận của con giáp này may mắn này là cực kỳ hanh thông, vì vậy hãy tận dụng khoảng thời gian này để tăng tốc hoàn thiện các công việc còn đang dang dở. 

Cụ thể, trong 7 ngày này công việc làm ăn của tuổi Dần có sự thay đổi lớn, chủ yếu là thay đổi môi trường làm việc hoặc đầu tư thêm lĩnh việc kinh doanh mới. Tuy nhiên, với bản tính cầu tiến và nỗ lực của mình, Dần nhanh chóng có được sự công nhận từ nhiều người trong công ty, đặc biệt còn có cả ban lãnh đạo nên sắp tới được cho thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Chỉ cần làm tốt công việc được giao, việc thăng quan tiến chức là hoàn toàn tươi sáng với con giáp này. 

Chuyện tình cảm vẫn chưa có dấu hiệu mới mẻ nào, tuy nhiên không phải vội vàng vì người tuổi Dần nhất định sẽ tìm được một nửa yêu thương mà thôi. Dù bận rộn nhưng bạn đừng quên dành thời gian cho gia đình và bản thân.

con giap may man 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới đây tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của người tuổi Dần. Thời gian này, con đường hậu vận của con giáp này may mắn này là cực kỳ hanh thông, vì vậy hãy tận dụng khoảng thời gian này để tăng tốc hoàn thiện các công việc còn đang dang dở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ sở hữu bề ngoài điềm đạm, kín tiếng nhưng thực chất họ rất lý trí, có tính toán, cân nhắc rõ ràng. Mặt khác, trong bất cứ lĩnh vực nào đã tham gia Tỵ còn là một người cực kỳ tâm huyết và nhiệt tình trong công việc. Bởi khi đã quyết định làm việc gì, họ thường cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu chứ không dễ dàng nản lòng nhụt chí. Người tuổi Tỵ mới vào nghề có chút vất vả. Nhưng càng về sau họ càng có kinh nghiệm, đường tài lộc vượng phát.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới đây con giáp may mắn này sẽ có đường hậu vận cực tốt về tài lộc. Trong công việc, họ có thể vận dụng trí thông minh, liên tục phát huy tài năng để đạt thành tích tốt. Con giáp tuổi này trước kia còn nợ nần, gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ.

Người làm công ăn lương được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện tài năng, kiếm thêm thu nhập. Những người đầu tư kinh doanh cũng bắt đầu sinh lãi, sinh lời. Nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ được thừa nhận. Người tuổi này càng làm việc càng có cơ hội phát tài, không lo nghĩ về tiền bạc.

con giap may man 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới đây con giáp may mắn này sẽ có đường hậu vận cực tốt về tài lộc. Trong công việc, họ có thể vận dụng trí thông minh, liên tục phát huy tài năng để đạt thành tích tốt. Con giáp tuổi này trước kia còn nợ nần, gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới người tuổi Sửu được vận may chào đón, vận trình hanh thông, tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc. Là người vô cùng thông minh, tháo vát, chiến lược kinh doanh của con giáp này gần như hoàn hảo mang về nhiều tài lộc cho bản thân và gia đình. 

Cụ thể như việc làm ăn kinh doanh sắp tới nhờ có quý nhân trợ giúp, các dự án kinh doanh của Sửu dần phát triển và sinh lời một cách mỹ mãn. Thậm chí, sắp tới còn giúp con giáp này thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. 

Không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa của người tuổi Sửu cũng đặc biệt vượng. Nếu là con giáp nữ thì họ có chỉ số vượng phu ích tử rất cao. Hai người đã nhìn ra tình cảm của nhau và đang trong mối quan hệ tìm hiểu, tiến xa hơn nữa. Nếu thực sự đây là người phù hợp thì sớm sẽ đi đến kết quả tốt đẹp.

con giap may man 3
Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới người tuổi Sửu được vận may chào đón, vận trình hanh thông, tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc. Là người vô cùng thông minh, tháo vát, chiến lược kinh doanh của con giáp này gần như hoàn hảo mang về nhiều tài lộc cho bản thân và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đúng ngày chủ nhật 26/6: TOP 3 con giáp được các vị Thần Linh nâng đỡ, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ, tài lộc vượng phát làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông trải đầy cơ hội làm giàu

Tử vi đúng ngày chủ nhật 26/6: TOP 3 con giáp được các vị Thần Linh nâng đỡ, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ, tài lộc vượng phát làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông trải đầy cơ hội làm giàu

Theo tử vi 12 con giáp, chủ nhật tới đây có đến 3 con giáp được các vị Thần Linh phù hộ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, tiền vô như nước, tiêu mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026