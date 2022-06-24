Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây có đến 3 con giáp may mắn được thần tài giúp đỡ, có cơ hội trúng số độc đắc, sự nghiệp lên cao, vận trình sắp tới trải đầy cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thân Người tuổi Thân trời sinh thông minh, nhanh nhẹn. Họ không chỉ khéo léo trong giao tiếp mà còn là những người rất có tài hùng biện, thuyết phục. Họ có thể khiến người khác cảm thấy hài lòng, vui vẻ thuận theo ý kiến của họ. Trong công việc cũng vậy, con giáp này luôn nỗ lực và chăm chỉ trong mọi việc, vì vậy Thân dễ dàng có được thiện cảm từ phía mọi người. Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây cuộc sống của người tuổi Thân sẽ ngày càng suôn sẻ hơn trong thời gian này. Họ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt trong thời gian đi làm gần đây và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, người tuổi Thân hứa hẹn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi, may mắn vây quanh từ giờ đến cuối năm.

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây cuộc sống của người tuổi Thân sẽ ngày càng suôn sẻ hơn trong thời gian này. Họ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt trong thời gian đi làm gần đây và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, người tuổi Thân hứa hẹn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi, may mắn vây quanh từ giờ đến cuối năm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi khi có cát lành đối với con giáp này. Giai đoạn tới, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn. Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi khi có cát lành đối với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi có sự thông minh và phúc khí nên trong 10 ngày tới, họ sẽ có những cơ hội mới để nhận về nhiều tin vui. Ngoài ra, tuổi Mùi được đánh giá là người linh hoạt, thích ứng tốt với thay đổi. Họ luôn tỉ mỉ trong công việc, khi đối xử với mọi người thì chân thành, tốt bụng. Tất cả những đức tính tốt này khiến họ được những người xung quanh yêu mến và trợ giúp rất nhiều. Ngoài ra, Chính Tài xuất hiện, Mậu Thổ gặp Chính Tài tọa Hỏa khố, bản mệnh dễ dàng có được cơ may về tiền bạc, nguồn thu chủ yếu đến từ ngành nghề chính. Các thu nhập hợp pháp, lương thưởng hay chế độ đãi ngộ sẽ được tăng thêm, dễ được các phần thưởng hay quà tặng có liên quan đến nhà đất, bất động sản… song chủ yếu đều rất hợp lý, do bản thân đã bỏ ra công sức mà có được. Người tuổi Mùi có sự thông minh và phúc khí nên trong 10 ngày tới, họ sẽ có những cơ hội mới để nhận về nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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