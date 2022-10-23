Tử vi 7 ngày tới (24/10 - 30/10), Thần Tài ban lộc, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc nở rộ, cuộc sống phất lên giàu sang nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 17:24

Tử vi 7 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc thăng hoa thấy rõ.

Tuổi Dậu

Tử vi học cho biết người tuổi Dậu luôn tràn đầy năng lượng sống, thông minh và có khả năng xử lý các tình huống lanh lợi và tinh tế hơn người. Nhờ vậy mà trong công việc họ rất được lòng đồng nghiệp. Thậm chí, còn sẵn sàng giúp đỡ Dậu nếu con giáp rơi vào tình huống gặp bế tắc. 

Bước sang tuần mới tới đây, tử vi cho biết trong 7 ngày này cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với con giáp may mắn này như một điều hiển nhiên. Bằng chứng là khoảng thời gian tới, người tuổi Dậu không chỉ được đồng nghiệp công nhận thực lực mà đến cả sếp cũng đã bắt đầu chú ý đến họ sau thời gian dài quan sát thái độ làm việc của con giáp này. V

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi khi có sự trợ giúp từ quý nhân, những dự án cũ tưởng chừng đã mất tiền thì nay đã có thể lấy lại được vốn, từ đó giúp cho người tuổi Dậu kiếm về một khoản tiền kha khá trong tay. 

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Bước sang tuần mới tới đây, tử vi cho biết trong 7 ngày này cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với con giáp may mắn này như một điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo sách tướng số - tử vi người tuổi Thìn là người ngay thẳng, khảng khái. Họ có sao nói vậy, sống thật thà, có trách nhiệm. Thói quen này cũng được họ duy trì trong công việc, nhờ vậy mà họ được rất nhiều người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ trong những lúc con giáp này rơi vào hoạn nạn. 

Theo tử vi 12 con giáp trong 7 ngày tới cho biết tuổi Thìn có tài lộc tăng cao, vận xui bay biến. Công việc thì được sếp giao cho nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần hoàn thành tốt cơ hội tăng lương hay thậm chí là ngồi lên vị trí mới là chuyện dễ dàng. Chưa kể đến, dự án đầu tư bên ngoài sắp tới nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên người tuổi Thìn có được mức thu nhập khổng lồ. 

Sức khỏe cũng là điều đáng phải lưu tâm trong thời điểm này của Thìn, việc quá mải mê kiếm tiền vô tình khiến cho cơ thê bị ảnh hưởng và cần được nghỉ ngơi để lấy lại được trạng thái tốt nhất. 

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Theo tử vi 12 con giáp trong 7 ngày tới cho biết tuổi Thìn có tài lộc tăng cao, vận xui bay biến. Công việc thì được sếp giao cho nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần hoàn thành tốt cơ hội tăng lương hay thậm chí là ngồi lên vị trí mới là chuyện dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp tử vi 7 ngày tới cho biết người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà hoặc sinh con đẻ cái. 

Việc làm ăn cũng thăng hoa không kém khi nhờ có cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho Ngọ đường đi nước bước để sử dụng tiền đầu tư sao cho hợp lý để sinh lời. Dù khoảng thời gian đầu có đôi chút vất vả nhưng chỉ cần làm được, số tiền mà con giáp may mắn này kiếm về là không hề nhỏ. 

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Với sự giúp đỡ của Tam Hợp tử vi 7 ngày tới cho biết người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng - Ảnh minh họa: Internet
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, chim Én mang LỘC về từ phương xa, 3 con giáp chính thức hết khổ, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc vượng phát, vận trình phía trước không thiếu cơ hội làm giàu

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Đúng ngày mai thứ Hai ngày 24/10/2022 cho biết, có tới 3 con giáp may mắn tài lộc vượng phát, tiền về như thác đổ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

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