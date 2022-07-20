Tử vi 7 ngày tới (21/7-27/7), thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp: Đổi vận giàu sang, tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, giàu có bất chấp

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 02:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đổi vận giàu sang, tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, giàu có bất chấp vào đúng 7 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ sẽ khá thuận lợi, công việc làm ăn kinh doanh rất tốt vào 7 ngày tới. Con giáp may mắn này vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao lại còn gặp gỡ khách hàng, đôi bên phối hợp ăn ý mang lại kết quả ngoài sức mong đợi. Nếu bản mệnh tập trung cao độ vào sự nghiệp thì sẽ thu được tài lộc dồi dào.

Thời điểm cuối năm vận khí vượng hơn, càng dốc sức thì càng có cơ hội kiếm tiền, tích lũy được một khoản kha khá để dành cho những kế hoạch trong năm tới. Tuy có chút vất vả, song bù lại nguồn tài chính vững vàng đủ để người tuổi Thân chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều nữa.

Tử vi 7 ngày tới (21/7-27/7), thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp: Đổi vận giàu sang, tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, giàu có bất chấp - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Ngọ sẽ khá thuận lợi, công việc làm ăn kinh doanh rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 7 ngày tới, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn tương đối thuận lợi nhờ cục diện tam hợp. Dù không có quý nhân giúp đỡ mà con giáp này phải tự lực cánh sinh nhưng lại khá may mắn, cơ hội tốt tự tìm tới, làm gì cũng xuôi chèo mát mái nên chẳng mấy chốc đã đạt được kết quả như mong đợi.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ vô cùng hài hòa, êm đẹp. Mặc dù trước đó cũng xảy ra một số vấn đề rắc rối nhưng sau đó mối quan hệ lại càng gắng bó khăng khít hơn. Tình yêu đối lứa cũng được cải thiện đáng kể, con giáp này và người ấy biết thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Tử vi 7 ngày tới (21/7-27/7), thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp: Đổi vận giàu sang, tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, giàu có bất chấp - Ảnh 2
Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn tương đối thuận lợi nhờ cục diện tam hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất làm việc nhanh nhẹn, biết tận dụng thời cơ để tiến thân. Ngoài tài năng ra thì con giáp này còn rất khéo léo, mạnh dạn tự tiến cử mình trước mặt cấp trên và gây được ấn tượng tốt, mở ra con đường phát triển cho sự nghiệp tương lai sau này. Cũng theo đó mà tài chính đã thoải mái hơn, kiếm được tiền nên chuyện chi tiêu không còn đáng ngại, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng quan hệ xã giao. 

May mắn là con giáp này vẫn có chỗ dựa vững chắc là gia đình của mình. Nhờ mối quan hệ với người thân hài hòa, gia đình đầm ấm, yên vui giúp bản mệnh tạm quên đi những bon chen bên ngoài, buổi tối sau khi kết thúc công việc hãy trở về nhà để quây quần bên những người mình yêu thương nhé.

Tử vi 7 ngày tới (21/7-27/7), thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp: Đổi vận giàu sang, tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, giàu có bất chấp - Ảnh 3
Người tuổi Tuất làm việc nhanh nhẹn, biết tận dụng thời cơ để tiến thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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