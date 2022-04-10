Tư vi 7 ngày tới (11-17/4), nhờ cát tinh trợ vận, top 3 con giáp hút cạn lộc trời ban vì đào trúng mỏ vàng, gặp cơ may tới tấp suốt 7 ngày tới

7 ngày tới công việc của 3 con giáp này có nhiều tin vui, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán, kinh doanh thì đều có sự cải thiện.

Tuổi Mão Dù là con giáp may mắn tuần này nhưng người tuổi Mão vẫn sẽ gặp phải chút ít khó khăn trước khi gặt hái thành công. Đầu tuần, đồng nghiệp có thể buông lời nói xấu, chỉ trích bạn, song nếu bạn tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình thì kết quả sẽ chứng minh ai là người đúng đắn.



Chuyện tài lộc nhìn chung ổn định, đến cuối tuần, người làm công ăn lương có thể nhận được một vài khoản thưởng nóng.



Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu.



Với các cặp đôi, quan hệ đôi bên có dấu hiệu được hàn gắn vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ hai người đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ cho nhau. Sự cảm thông và bao dung khiến những tổn thương trước đó dần được chữa lành. Chuyện tài lộc nhìn chung ổn định, đến cuối tuần, người làm công ăn lương có thể nhận được một vài khoản thưởng nóng.Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu.Với các cặp đôi, quan hệ đôi bên có dấu hiệu được hàn gắn vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ hai người đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ cho nhau. Sự cảm thông và bao dung khiến những tổn thương trước đó dần được chữa lành.

Tuổi Tuất 7 ngày tới những người tuổi Tuất sẽ mở ra một giai đoạn mãn nguyện với nhiều hỷ sự, cuộc sống sắp tới có nhiều điều bất ngờ khiến họ hạnh phúc. Đặc biệt, từ giờ đến Rằm tháng 3, tiền bạc của tuổi Tuất sẽ rủng rỉnh, không có gánh nặng hay áp lực nào, thậm chí có người còn tăng thêm thu nhập ở một nguồn khác. Ảnh minh họa: Internet Đối với những người làm công ăn lương, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, những gì bỏ ra trong thời gian trước không phải là vô ích, và thành quả sẽ đến trong nay mai. Trong vòng 3 tháng tới, những người tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố, nếu biết nắm bắt cơ hội thì có khi cuộc sống sẽ thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tỵ Năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tỵ phạm Thái tuế, những tháng đầu năm có cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức. Tử vi học có nói, 7 ngày tới công việc của tuổi Tỵ có nhiều tin vui, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán, kinh doanh thì đều có sự cải thiện về thu nhập, cuộc sống trở nên dư dả và thoải mái hơn. Đặc biệt, nhờ xây dựng được các mối quan hệ tốt, con đường thăng tiến của bản mệnh này cũng trở nên thênh thang hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Chính vì phải tham gia nhiều cuộc gặp gỡ, tuổi Tỵ sẽ phải chi tiêu khá nhiều, nếu không cẩn thận thì đến cuối tháng, tiền bạc họ kiếm được chẳng còn lại là bao. (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-7-ngay-toi-11-17-4-nho-cat-tinh-tro-van-top-3-con-giap-hut-can-loc-troi-ban-vi-dao-trung-mo-vang-gap-co-may-toi-tap-suot-7-ngay-toi-461390.html