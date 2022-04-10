Top 3 con giáp "lộc" nhất ngày Chủ nhật 10/4/2022: Chỉ cần bước chân ra đường quý nhân "dúi tiền vào tay", Thần Tài ban lộc lớn, cả ngày đếm tiền "sái tay"

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 09:30

Đây chính là 3 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay.

Tuổi Mão

Ngày Chủ nhật tuổi Mão chịu ảnh hưởng từ cục diện ngũ hành Hỏa sinh Mộc nên công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn có một ngày nghỉ đúng nghĩa, không phải vướng bận quá nhiều vì công việc, đồng nghiệp.

 

Bạn cảm nhận được hương vị hạnh phúc vô cùng ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Tình yêu đến bất ngờ, chính bản thân con giáp này cũng phải ngỡ ngàng. Sống hiền hòa nên lắm bạn bè, hay được người ta quý mến, khen ngợi.

 

Đường tài lộc được Thực Thần cứu cánh nên may mắn ập đến rất nhiều. Nay Mão có lộc ăn uống, quà tặng hoặc có người từ xa về thăm. Con giáp này tuy không giàu nhưng được cái những lộc lá nho nhỏ đến khá nhiều.

 

Tuổi Dậu

Bước vào tháng 3 âm lịch này, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tâm trạng cũng dần tốt hơn nhờ công việc suôn sẻ và tài vận cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt từ giai đoạn này đến Rằm tháng 3, chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng, nắm bắt thời cơ tốt bên cạnh thì nhất định sẽ thành công viên mãn.

Top 3 con giáp 'lộc' nhất ngày Chủ nhật 10/4/2022: Chỉ cần bước chân ra đường quý nhân 'dúi tiền vào tay', Thần Tài ban lộc lớn, cả ngày đếm tiền 'sái tay' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Dậu không chỉ được quý nhân giúp đỡ mà bản thân cũng có thêm nội lực, nhờ vậy mà sự nghiệp gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Năm 2022 này, những điều tốt đẹp sẽ đến với tuổi Dậu, hảo duyên cũng đến một cách lặng lẽ và vô cùng ngọt ngào khiến cuộc sống của họ có nhiều màu sắc thú vị. 

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Được nhiều cát tinh chiếu rọi, bản mệnh này sẽ có vô số các cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu, càng mở mang thì càng dễ gặt hái nhiều, cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Ngoài công việc ra, các mối quan hệ của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể so với các năm trước đây. Họ sẽ duy trì được sự hòa hợp và thân thiết với những thành viên trong gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp.

 

Đặc biệt, trong tháng 3 âm lịch này, từ sự gắn kết này, tuổi Ngọ cũng gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá, mở ra những cơ hội làm ăn thu về lợi nhuận cao hoặc được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao và dễ thăng tiến ở cơ quan.

Do đó, tuổi Ngọ phải biết nắm bắt thật tốt những cơ hội này để làm giàu cho bản thân và gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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