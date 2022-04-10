Vận trình phất lên đỏ rực, top con giáp hưởng hồng phúc Tề Thiên, tài khoản tăng chạm đỉnh, kinh doanh buôn bán sở hữu khối tài sản khủng trong 90 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 14:33

Thời điểm 90 ngày tới 3 con giáp này sẽ tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Thìn

Đúng 3 tháng tới, tài lộc của Thìn được Chính Quan tương trợ nên công việc may mắn, người làm tự do có nhiều lộc. Những bạn sắp tới đây muốn thi cử, thăng chức, tăng lương cũng thuận lợi không kém.

 

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên tình cảm đi lên sau bao ngày ảm đạm. Hội độc thân có người thầm thương trộm nhớ mà không hề hay biết. Người có gia đình thì con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đó cũng là hạnh phúc của bạn.

 

Mặt tiền bạc dư dả, tất cả là nhờ công sức cày bừa tích góp của bạn trong thời gian vừa qua. Khi bạn biết cách vận dụng khả năng một cách sáng tạo và hiệu quả thì sẽ có những phương án tối ưu nhất trong việc kiếm tiền, từ đó cứ băng băng mà thẳng tiến thôi.

Tuổi Sửu

Thời điểm 90 ngày tới tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ, siêng năng, biết cách phát huy ý chí đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, từ giờ đến Rằm tháng 3, người tuổi Sửu sẽ hanh thông trong mọi việc, tài lộc dư dả, nhân duyên vượng phát. 

Vận trình phất lên đỏ rực, top con giáp hưởng hồng phúc Tề Thiên, tài khoản tăng chạm đỉnh, kinh doanh buôn bán sở hữu khối tài sản khủng trong 90 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, tiền bạc chỉ có lên chứ không có giảm, trong vòng 3 tháng tới, tuổi Sửu thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

Tuổi Dần

Bước vào năm 2022, tuổi Dần phạm cục diện Trực Thái Tuế, khiến đương số đôi khi cũng gặp 1 số bất lợi và trục trặc, nhất là ở các mối quan hệ của họ với họ hàng, người thân, không cẩn thận có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi hoặc để kẻ khác chen chân vào giữa.

Tuy nhiên, do luôn nhạy bén với thời cuộc, không chịu ngồi yên mà thích thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi mục tiêu và nỗ lực thực hiện nó nên về phương diện tài lộc, tuổi Dần lại gặt hái được những kết quả rất khả quan.

Có thể nói, càng gặp thách thức và nghịch cảnh thì tuổi Dần lại càng có nhiều khả năng thể hiện được sự táo bạo và quyết liệt của họ. Cũng vì lý do này mà tuổi Dần thường nằm trong số những con giáp đã không giàu thì thôi, nhưng một khi đã giàu thì sẽ khiến cho nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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