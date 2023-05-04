Họ luôn tin rằng việc nỗ lực không ngừng, họ sẽ đạt được thành công như mong đợi. Người tuổi Sửu tuy không sở hữu tài năng hơn người nhưng họ ham học hỏi.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu cần mẫn, chăm chỉ. Con giáp này này cũng có khả năng tự định hướng và không chịu được áp lực từ dư luận.

Người tuổi này cũng cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác, làm ăn xa. Rất có thể, đây là cơ hội để họ đổi đời, có thu nhập cao, cuộc sống sung túc hơn trước. Làm việc chăm chỉ, người tuổi Sửu sẽ đạt được thành tích cao, được cấp trên tin tưởng.

Con giáp này bình tĩnh, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong công việc. Tử vi 5,6,7/5/2023, nhiều cơ hội công việc tốt sẽ đến với người tuổi Sửu. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới hoặc có cơ hội hợp tác kinh doanh.

Tuổi Thìn

Tháng này, tuổi Thìn có thể trông đợi nhiều tin vui về mặt tình duyên và gia đạo. Với bản tính nhạy cảm, đôi khi tuổi Thìn có thể hơi rụt rè và khó thể hiện bản thân mình trong mối quan hệ, nhưng đây lại là thời điểm tốt để bạn bộc lộ tấm chân tình của mình và giúp đối phương cảm nhận rõ rệt.

Thay vì quá nghiêm khắc với bản thân, tuổi Thìn cũng nên tin tưởng vào những quyết định của mình trong cả các mối quan hệ và công việc trong thời gian tới. Tử vi 5,6,7/5/2023 dự báo phát tài dài dài, con giáp này may mắn đến hết tháng.

Dự báo Thìn có khả năng trúng số. Ảnh minh họa: Internet

Nếu còn độc thân, đây cũng là lúc để tuổi Thìn có thể cân nhắc tìm đến các trải nghiệm mới và cho các đối tượng tiềm năng cơ hội.

Tuổi Thân

Theo tử vi, Thân luôn có thể biến xui thành may trong năm nay. Không phải vì vận may của bản thân mà vì đến nơi đâu, làm việc gì họ cũng có thể gặp được quý nhân.

Tử vi 5,6,7/5/2023 có vận đào hoa nở rộ, luôn thu hút người khác và nhận được nhiều sự trợ giúp quý giá. Ở cơ quan, họ gặp được đồng nghiệp tốt, lãnh đạo nhiệt tình giúp bạn có cơ hội thăng quan tiến chức.

Ở gia đình, bạn có bạn đời đảm đang, chăm lo đời sống cho bạn để bạn rảnh rang phấn đấu. Ra đường, họ gặp bạn bè tốt, người tốt nên không lo bị trắc trở, khó khăn.

Sắp tới, họ uôn có những bước phát triển độ phá trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì họ nổi tiếng lại có các mối quan hệ tốt nên không có kẻ xấu nào dám tiếp cận họ. Họ có thể nâng cao hiệu quả của mình và kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống thảnh thơi, thoải mái.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm