Tử vi 5 ngày tới (6/7-10/7), những con giáp 'nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền', vận mệnh đổi gió xoay chiều, rung đùi đếm tiền sung sướng tấm thân

Tâm linh - Tử vi 05/07/2022 20:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền", vận mệnh đổi gió xoay chiều, rung đùi đếm tiền sung sướng tấm thân trong 5 ngày tới.

Tuổi Thìn

Nhờ sự may mắn mà tuổi Thìn có thể phát tài nhanh chóng trong 5 ngày tới. Bản mệnh nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý để tiền tiếp tục đẻ ra tiền chứ không nên tiêu xài lãng phí. Ngoài ra, bạn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Ngũ hành tương sinh mang tới mối duyên lành cho người độc thân để họ cảm thấy tự tin, thoải mái hơn trong việc tìm hiểu người mới. Quá khứ u tối đã dần lùi xa nhường lại cho bạn những ngày nắng ấm tươi đẹp. Người độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Bản mệnh chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen để tránh những tổn thương có thể xảy ra sau này.

Tử vi 5 ngày tới (6/7-10/7), những con giáp 'nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền', vận mệnh đổi gió xoay chiều, rung đùi đếm tiền sung sướng tấm thân - Ảnh 1
Nhờ sự may mắn mà tuổi Thìn có thể phát tài nhanh chóng trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 5 ngày tới, con giáp may mắn này đã có cơ hội cải thiện tài chính sau một thời gian tìm kiếm, dưới sự che chở của Chính Tài bạn cảm thấy ngoài chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải nỗ lực tìm kiếm một nền tảng mới, xác định lộ trình phù hợp cho bản thân và có định hướng rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội hay ho để người độc thân gặp được người khác giới phù hợp. Đối phương có vẻ quan tâm tới bạn thật lòng, hãy cho họ có cơ hội theo đuổi và tìm hiểu. Con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm lứa đôi dần rạn nứt vì những hành động vô tâm của mình.

Tử vi 5 ngày tới (6/7-10/7), những con giáp 'nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền', vận mệnh đổi gió xoay chiều, rung đùi đếm tiền sung sướng tấm thân - Ảnh 2
Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội hay ho để người độc thân gặp được người khác giới phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có thể kiếm được một khoản kha khá nếu làm các công việc tự do trong thời gian tới. Bản mệnh đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn còn được quý nhân phù trợ, có người bảo vệ, lên tiếng hộ bạn.

Bên cạnh đó, Lục Hợp che chở cho người độc thân có thể biến mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thành tình yêu, tuy nhiên nên thận trọng. Người đang tìm việc nên lưu tâm tới tính ổn định và thực tế nhiều hơn là mơ mộng viển vông.

Tử vi 5 ngày tới (6/7-10/7), những con giáp 'nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền', vận mệnh đổi gió xoay chiều, rung đùi đếm tiền sung sướng tấm thân - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có thể kiếm được một khoản kha khá nếu làm các công việc tự do - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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