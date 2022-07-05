Sau hôm nay, Thứ Ba 5/7/2022, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 05/07/2022 12:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc", vận trình suôn sẻ, đời sang trang mới sau hôm nay.

Tuổi Dần

Sau hôm nay, con giáp may mắn này sẽ có khoảng thời gian làm việc thuận lợi nhờ Chính Quan độ mệnh. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Đồng thời, quý nhân sẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn.

Bên cạnh đó, bạn có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ. Ngoài ra, đây đã là lúc để các cặp đôi xóa đi những bất hòa, mâu thuẫn.

Sau hôm nay, Thứ Ba 5/7/2022, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, đời sang trang mới - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian làm việc thuận lợi nhờ Chính Quan độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phương diện tài lộc, người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn có một túi tiền khá rủng rỉnh sau hôm nay, một phần lớn là nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch. Chính vì vậy, bạn hãy tiếp tục duy trì thói quen tốt này, con giáp này sẽ chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Về tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song con giáp này nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu đối phương chứ chớ nên vội vàng tin tưởng và đến với người đó. Sự cả tin có thể khiến bản mệnh phải chịu tổn thương sau này.

Sau hôm nay, Thứ Ba 5/7/2022, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, đời sang trang mới - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn có một túi tiền khá rủng rỉnh sau hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian tới, Thần Phật ban phước sẽ tăng cơ hội gặp được quý nhân cho người tuổi Ngọ. Bạn hăng hái thể hiện mình, cũng biết cách thể phát triển thế mạnh đúng lúc đúng chỗ, từ đó được quý nhân để mắt và chủ động nâng đỡ cho bạn. Thậm chí bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bạn luôn có thể tìm ra cách mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, vận trình tình cảm cũng khá tốt. Dù không cần làm gì đao to búa lớn nhưng bạn vẫn có được hạnh phúc mà mình đang có bằng những việc đơn giản. Người độc thân hôm nay đừng từ chối lời mời của ai đó đấy nhé, đó có thể là cơ hội để bạn tìm được người phù hợp.

Sau hôm nay, Thứ Ba 5/7/2022, Thần Phật ban phước, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, đời sang trang mới - Ảnh 3
Thần Phật ban phước sẽ tăng cơ hội gặp được quý nhân cho người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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