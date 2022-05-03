Tử vi 5 ngày tới (4/5-8/5), Thần Phật bảo hộ, những con giáp sau 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên, tình duyên viên mãn

Con giáp may mắn này sẽ được thần Tài chiếu cố nồng hậu, quý nhân nâng bước trong 5 ngày nữa. Ngoài ra, công việc của bạn cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến, nếu biết nắm bắt thì không những cuộc sống thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào hơn bình thường.

Đường tình duyên sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Bạn cần chú ý tăng cường đối thoại với người yêu.

Người tuổi Dần sẽ được thần Tài chiếu cố nồng hậu, quý nhân nâng bước trong 5 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được Thần Phật nâng đỡ, quý nhân dìu dắt nên sự nghiệp bùng nổ và khởi sắc rất nhiều. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Bạn có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn ngày càng thăng hoa.

Bên cạnh đó, mối quan hệ tình cảm dù không có sự thăng hoa trong thời gian này nhưng bạn lại thích sự ổn định như hiện tại hơn. Với những người còn độc thân, bạn không nên hành động vội vàng mà cần chờ thời điểm chín muồi hãy "tấn công" đối phương.

Người tuổi Thìn sẽ được Thần Phật nâng đỡ, quý nhân dìu dắt nên sự nghiệp bùng nổ hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp trong 5 ngày nữa. Dòng tiền từ đầu tư, kinh doanh của bạn chảy vào khá ổn định và nhờ thế mà bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn đôi chút. Nhờ vận may đang lội ngược dòng, bạn có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố.

Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, bạnnên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Bạn càng trong những hoàn cảnh khó khăn bản mệnh lại càng dễ dàng có thành công rực rỡ.

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.