Tử vi 5 ngày tới (30/3 - 3/4), thời vận đã đến, 3 con giáp cầu được ước thấy, TÀI LỘC dồi dào, sự nghiệp - tình duyên cùng lúc thăng hoa, hạnh phúc, viễn mãn khiến người khác phải ghen tị

Trong 5 ngày tới, vận tài lộc phong phú khi đem về nguồn tiền dồi dào, tuổi Dần càng lúc càng có thêm nhiều cơ hội để phất lên giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày tới, vận tài lộc phong phú khi đem về nguồn tiền dồi dào, tuổi Dần càng lúc càng có thêm nhiều cơ hội để phất lên giàu sang. Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống lứa đôi luôn thuận hòa, hạnh phúc trở thành niềm mơ ước của không ít người.

Dần thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Tuổi Tý

Cụ thể trong 5 ngày tới từ ngày 30/3 - 3/4, công việc của tuổi Tý tương đối suôn sẻ và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể trong 5 ngày tới từ ngày 30/3 - 3/4, công việc của tuổi Tý tương đối suôn sẻ và ổn định nhưng luôn tràn ngập sự may mắn. Với tình hình tài chính rủng rỉnh, họ sẽ mua sắm được 1 số món đồ có giá trị hoặc được bản thân yêu thích.

Ngoài ra cũng trong 5 ngày này, bản mệnh này cũng có cơ hội đón tiếp khách quý từ phương xa. Đây là lúc họ nhận ra bản thân đã "ở yên 1 chỗ" quá lâu rồi và lên kế hoạch cho 1 chuyến đi nhiều sự bất ngờ, thú vị. Tuổi Tý còn có cơ hội khẳng định tài năng của bản thân trong 1 sự kiện nào đó, hãy thể hiện thật tốt nhé.

Tuổi Thìn

Thìn rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Con giáp này thường lấy được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Thìn có bước tiến triển đáng kể.

Tử vi học có nói, trong 5 ngày nữa, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động bất ngờ. Thời gian qua, tuổi Thìn có gặp chút thử thách nhưng không đáng kể, con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu trong thời gian tới.

Tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Thìn thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý, cơ hội làm giàu xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến nắm bắt thì sẽ thăng hoa không ngừng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.