Tử vi 5 ngày tới (25/8 - 29/8), cát lộc đầy nhà, vận trình thăng hạng, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, phúc khí đầy nhà, nhận nhiều tin vui, may mắn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 23:27

Tử vi 5 ngày tới (25/8 - 29/8), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, sống trong giàu sang, sung sướng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất 5 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Công việc trên đà thuận lợi với sự thành công của những mục tiêu mà con giáp đặt ra. Bản mệnh có được vận may tài lộc nhờ Cát Thần ghé thăm. Bạn có cơ hội kiếm tiền nhờ vào các khoản thu bất ngờ như trúng thưởng, trúng số, hay được cho tặng tiền bạc nữa. Nguồn thu nhập ổn định và tăng tiến, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động của mình mà không phải lo nghĩ nhiều thêm nữa.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau.

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Người tuổi Tuất 5 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới nhận nhiều tài lộc. Con giáp may mắn có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực phấn đấu thì thu nhập sẽ vô cùng khả quan. Con giáp cũng được khuyên nên tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng các mối quan hệ. Điều này vừa giúp con giáp có được niềm vui hiện tại còn mang lại lợi ích cho tương lai về sau.

Đường tình duyên của con giáp  đón đào hoa nở rộ, tin vui tới tấp. Người có đôi sắp bước đến một nấc mới trong mối quan hệ, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 5 ngày tới vận trình hanh thông. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có, bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn cho những công việc quan trọng, nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp. Chuyện kinh doanh, hợp tác làm ăn vô cùng tốt. Mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tích cực, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Vận trình tình cảm ấm êm, hài hoà. Tình cảm gia đình trước nay vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bản mệnh vượt qua những giai đoạn khó khăn. 

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Người tuổi Hợi trong 5 ngày tới vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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