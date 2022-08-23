Tử vi 5 ngày tới (24/8 - 28/8), 'quyết chí ắt làm nên', 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền của dồi dào, tài lộc vượng phát làm gì cũng kiếm ra nhiều tiền, vận trình sắp tới hưởng nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 15:50

Tử vi 5 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, tài lộc rực sáng, các dự án đầu tư đều có bước phát triển vượt bậc, sự nghiệp thăng hoa, hậu vận viên mãn đủ đầy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn được biết đến là con giáp giàu lòng trắc ẩn, nhân ái, yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái, phóng khoáng, vì thế Hợi rất được mọi người xung quanh yêu mến, tôn trọng. Điều này cũng được họ áp dụng trong công việc, nên nhờ vậy mà họ dễ dàng có được sự hỗ trợ đắc lực từ đồng nghiệp và giúp cho sự nghiệp của có được thăng tiến nhanh chóng. 

Tử vi 5 ngày tới cho biết người tuổi Hợi sẽ có đường công danh sự nghiệp rộng mở. Công việc nhờ có quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối con giáp này nhanh chóng lọt vào tấm mắt của ban lãnh đạo nên sắp tới có cơ hội được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau để tìm ra khả năng tốt nhất ở mình, chỉ cần nắm bắt được khả năng lên chức hoặc tăng lương là dễ như trở bàn tay. 

Đặc biệt, trong kinh doanh người tuổi Hợi không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, dù làm bất cứ việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Từ đó mang lại khoản thu nhập đủ lớn để giúp cho bản mệnh không phải quá bận tâm về bài toán kinh tế trong vài tháng cuối năm 2022 này. 

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Tử vi 5 ngày tới cho biết người tuổi Hợi sẽ có đường công danh sự nghiệp rộng mở. Công việc nhờ có quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối con giáp này nhanh chóng lọt vào tấm mắt của ban lãnh đạo nên sắp tới có cơ hội được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau để tìm ra khả năng tốt nhất ở mình, chỉ cần nắm bắt được khả năng lên chức hoặc tăng lương là dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những con giáp tuổi Dần có tính cách kiên định, mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, trắc trở để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vạn người mê. Dần vốn là người có tham vọng, họ luôn biết tạo thử thách cho bản thân với mong muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, để có thể chống chọi với sóng gió cuộc đời.

Theo tử vi 12 con giáp trong 5 ngày tới đây con đường hậu vận của tuổi Dần có điềm báo thăng quan tiến chức. Có điều, để đạt thành tích tốt, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi, nỗ lực rất nhiều và trải qua không ít sóng gió. Tuy nhiên, với sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân, Dần sẽ sớm chạm tay được đến thành công mà mình hằng mong đợi.

Ngoài ra sức khỏe cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời điểm tới, việc dành quá nhiều thời gian cho kiếm tiền và thăng quan tiến chức đã khiến cho sức khỏe của Dần bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, con giáp này hãy dành ra khoảng thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe của bản thân sao cho thật tốt nhé.  

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Theo tử vi 12 con giáp trong 5 ngày tới đây con đường hậu vận của tuổi Dần có điềm báo thăng quan tiến chức. Có điều, để đạt thành tích tốt, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi, nỗ lực rất nhiều và trải qua không ít sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tài giỏi, thông minh, luôn cố gắng, nỗ lực hết mình. Họ chân thành, ngay thẳng, không mấy khi nổi giận nên được mọi người kính nể, quý trọng. Không chỉ trong cuộc sống, mà ngay cả trong công việc họ cũng là mẫu người theo trường phái ''không bao giờ bỏ cuộc'' nên dù cho có khó khăn, vất vả cũng không thành vấn đề với Tý. 

Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới đây vận trình sắp tới của người tuổi Tý đào hoa vượng, tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Vì mở rộng vòng tròn giao thiệp mà con giáp này đã kết thân được với rất nhiều người tài giỏi. Nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, từ đó giúp cho bản thân thu về số tiền khủng lồ. 

Tuy nhiên, dù cho thời điểm này được đánh giá là khá may mắn đối với con giáp này nhưng bản mệnh cần phải hết sức thận trọng khi tham gia thị trường cổ phiếu, chứng khoán hay bất động sản kẻo thua lỗ nghiêm trọng.

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Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới đây vận trình sắp tới của người tuổi Tý đào hoa vượng, tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Đồng hồ điểm đúng 18h tối mai (24/8/2022), 'vận trình bay cao', 3 con giáp thời tới cản không kịp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, vận trình suôn sẻ, sức khỏe dồi dào

Đồng hồ điểm đúng 18h tối mai (24/8/2022), 'vận trình bay cao', 3 con giáp thời tới cản không kịp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, vận trình suôn sẻ, sức khỏe dồi dào

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h tối mai (24/8/2022) có tới 3 con giáp may mắn được thần tài trợ giúp, ôm tiền khủng trong tay, muốn gì có đó, sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc.

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