Đồng hồ điểm đúng 18h tối mai (24/8/2022), 'vận trình bay cao', 3 con giáp thời tới cản không kịp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, vận trình suôn sẻ, sức khỏe dồi dào

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 13:33

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h tối mai (24/8/2022) có tới 3 con giáp may mắn được thần tài trợ giúp, ôm tiền khủng trong tay, muốn gì có đó, sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phát huy được khả năng sáng tạo, năng lực phán đoán của mình. Đây cũng là thời điểm thích hợp để giải quyết các rắc rối trước đó và tăng tốc về đích.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h tối mai (24/8/2022) con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Năm 2022 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h tối mai (24/8/2022) con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong giai đoạn trước, người tuổi Dậu thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Tử vi đúng 18h tối mai (24/8/2022) khoảng thời gian này chính là cơ hội mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn.

Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

Sức khỏe con giáp này trong thời gian tới cũng là khá tối, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Có đau ốm cũng mau lành do được thầy thuốc điều trị đúng cách nhưng bản mệnh cũng nên giữ sức khỏe của mình tốt hơn để tránh những căn bệnh nặng hon trong tương lai.

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Tử vi đúng 18h tối mai (24/8/2022) khoảng thời gian này chính là cơ hội mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Đúng 18h ngày 24/8/2022 tới đây cho biết công việc của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng.

Đặc biệt, con giáp này còn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo một mình gánh vác mọi việc. Đường tinh duyên của họ cũng gặp may mắn không kém khi những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

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Đúng 18h ngày 24/8/2022 tới đây cho biết công việc của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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