Tử vi 5 ngày liên tiếp (4, 5, 6, 7 và 8/4): Trời xanh an bài, Thần Tài hộ mệnh 3 con giáp hết ngay vận xui, gánh Lộc mỏi vai

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 09:30

Trong thời điểm này có 3 con giáp may mắn, vận đỏ quấn thân sau chuỗi ngày xui xẻo liên tiếp, được Thần Tài hộ mệnh gánh lộc mỏi vai.

 Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi rất ham học hỏi và có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình. Trước cuối năm, bạn sẽ bận rộn với công việc của mình, nhưng bạn cũng sẽ thấy thành quả sau khi làm việc chăm chỉ, đặc biệt là về tài lộc.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (4, 5, 6, 7 và 8/4): Trời xanh an bài, Thần Tài hộ mệnh 3 con giáp hết ngay vận xui, gánh Lộc mỏi vai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, các bạn cầm tinh con giáp Dê sẽ có bước tiến nhảy vọt, càng về cuối năm tài lộc ngày càng vượng, được quý nhân giúp đỡ, may mắn làm gì cũng trở nên dễ dàng hơn, thu hoạch tài lộc thuận lợi.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng năm nay sẽ được cải thiện đáng kể.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (4, 5, 6, 7 và 8/4): Trời xanh an bài, Thần Tài hộ mệnh 3 con giáp hết ngay vận xui, gánh Lộc mỏi vai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, từ bây giờ trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. Trong năm nay, tuổi Dậu phải tỉnh táo quyết định mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời họ.

Tuổi Sửu

Trong thời điểm này phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (4, 5, 6, 7 và 8/4): Trời xanh an bài, Thần Tài hộ mệnh 3 con giáp hết ngay vận xui, gánh Lộc mỏi vai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện sẽ có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

Tài lộc vượng từ thời điểm này Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng trùng cho 3 con giáp vào 15 ngày đầu tháng 4: Thoát ngay vận xui, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, từ nay nhiều của nhiều lộc ăn mãi chả hết

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Đây là thời kỳ đỉnh cao của 3 con giáp sau, đại công cáo thành, may mắn nối tiếp, giàu sang phú quý. Tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, thành công nối tiếp thành công, đã giàu lại còn giàu mãi

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