Tử vi 4 ngày trong tuần (8 - 11/9), hé lộ 3 con giáp tiền bạc bủa vây, giàu sang tột đỉnh, phú quý vây thân, làm gì cũng giàu

Nếu ai đang có ý định làm ăn riêng cứ suy nghĩ kiên định, dứt khoát, để đón đủ bổng lộc về nhà. Tài vận tăng cao giúp Mùi làm ăn phát đạt, tin mừng đến liên tiếp. Thậm chí, họ vừa có tiền vừa có quyền, công danh xán lạn khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi 4 ngày trong tuần (8 - 11/9), đây là khoảng thời gian thực sự giúp Mùi có nhiều tiến triển trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ. Với những người tuổi Mùi làm công ăn lương có thể nhận thêm cơ hội, dự án công việc. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có nhiều khách hàng thân thiết. Không những thế, họ có cơ hội mở rộng công việc kinh doanh, giấc mơ phát tài sắp trở thành hiện thực.

Thời điểm 4 ngày trong tuần này (8-11/9), bản mệnh biết nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, quan sát tình hình thị trường phù hợp dám mạnh tay quyết định, chớp được thời cơ hiếm có lại có năng lực vượt trội nên bản mệnh sẽ dành được khá nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Người tuổi Ngọ sống chân thật, tình cảm, thích độc lập chứ chẳng muốn dựa vào ai. Bản mệnh muốn làm nên mọi thứ bằng chính tay mình, muốn thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, bạn nhận được nhiều sự yêu mến, nể phục của mọi người.

Tuổi Ngọ may mắn gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh phát đạt, lợi nhuận tăng cao hơn hẳn so với thời điểm trước đó. Sức mua tăng lên nhờ con giáp này biết nghiên cứu bắt đúng xu thế của thị trường. Chẳng những vậy, khoản thu phụ cũng không ít. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, tài vận cũng ổn định hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi 4 ngày trong tuần (8-11/9), tuổi Dậu gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp công việc của tuổi Dậu thuận lợi, mọi khó khăn trắc trở của tuần trước được giải quyết êm đẹp. Số tiền người khác nợ bạn tưởng như mất rồi thì tự nhiên họ lại mang đến trả làm tài chính của bạn càng thêm nhiều.

Tử vi 4 ngày trong tuần (8 - 11/9) cuộc đời Dậu như sang trang mới, tươi sáng, tốt đẹp muôn phần. Họ có trong tay cơ hội làm giàu, có địa vị trong xã hội và được rất nhiều người biết đến. Lúc này, việc mua nhà lầu, sắm xe sang là việc dễ như trở bàn tay với Dậu

Tuổi Dậu được hưởng nhiều phúc đức trời ban, lại cộng thêm sự biết điều, biết cân bằng lí trí và cảm xúc nên chẳng khiến ai phật lòng. Đây chính là lý do vì sao mỗi khi Dậu gặp biến cố đều có quý nhân sẵn lòng dang tay hỗ trợ, giúp đỡ. Con giáp này sẽ tự rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá về cách đối nhân xử thế, về lòng người để tỉnh táo dùng lý trí với đời. Những ai chưa có gia đình, thì trong năm thế nào cũng sẽ tìm được mối nhân duyên trời định là định mệnh của đời mình cho mà xem.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm