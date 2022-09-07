Đúng Rằm tháng 8 âm lịch, Tổ Tiên ấn định, vận may nối tiếp vận may, 3 con giáp mở mắt ra là có tiền, thong dong hưởng lộc, phú quý gia tăng, tiền tài đầy ắp, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 09:19

Đúng Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp dễ chạm may mắn, cuộc sống thăng hoa, gia đạo yên ấm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Thìn có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, đúng Rằm tháng 8 âm lịch mang đến nhiều tin vui cho tuổi Thìn. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Hơn hết trong tháng này, người tuổi Thìn làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Đúng Rằm tháng 8 âm lịch, Tổ Tiên ấn định, vận may nối tiếp vận may, 3 con giáp mở mắt ra là có tiền, thong dong hưởng lộc, phú quý gia tăng, tiền tài đầy ắp, gia đạo bình an - Ảnh 1
Vận may đến với con giáp Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Tuổi Mão

Bạn chính là con giáp phát tài đúng Rằm tháng 8 âm lịch do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ, ơn trên ban lộc. Cơ hội kiếm tiền trở nên hanh thông. Sự thực con giáp này đã có cơ hội trúng số từ liên tiếp các tháng, vận trình may mắn sẽ còn rực rỡ khi bước vào Rằm tháng 8 âm lịch.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì dần về cuối tháng, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Một số người cũng có thể phát tài khi vận may nối tiếp liên tục, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ. Cứ yên tâm vì phú quý gia tăng, tiền tự chảy vào túi mà bạn không bao giờ lo thiếu tiền.

Đúng Rằm tháng 8 âm lịch, Tổ Tiên ấn định, vận may nối tiếp vận may, 3 con giáp mở mắt ra là có tiền, thong dong hưởng lộc, phú quý gia tăng, tiền tài đầy ắp, gia đạo bình an - Ảnh 2
Con giáp Mão chạm vào may mắn, thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể sẽ nhận cơ hội kiếm tiền đúng Rằm tháng 8 âm lịch, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Con giáp này có thể đón nhận may mắn, bình an cho cả gia đình. Bạn có thể khởi đầu ngày mới một cách tràn đầy hăng hái, và tinh thần tích cực này ắt cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của bạn.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Với những người làm đầu tư, bạn tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát. Bạn sẽ không để những cơ hội làm ăn trôi qua một cách đáng tiếc.

Tuy nhiên, tuổi Tuất cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình hơn, đừng tham công tiếc việc mà quên mất không dành thời gian chăm sóc bản thân nhé. Đời sống tình cảm của người tuổi Tuất cũng trở nên lãng mạn hơn, khoảng cách giữa hai bạn cũng được thu hẹp lại. Tuy nhiên cần chú ý thái độ với người lớn, đặc biệt gia đình. Tuổi Tuất nắm bắt được khá nhiều cơ hội để tăng tài vận nên càng may mắn, phát đạt.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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