Đúng 2 ngày tới (8-9/9), xui rủi tránh xa, may mắn lại gần, 3 con giáp có công danh phát đạt, tình tiền như ý, cuộc sống no ấm, đủ đầy, không thành Rồng cũng thành Phượng

Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Người tuổi Thìn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Đúng 2 ngày tới (8-9/9), công việc của tuổi Thân khởi sắc hơn nhờ Thiên Ấn chiếu vận. Con giáp này có tiếng nói trong công việc, mọi cố gắng của bạn sớm được cấp trên nhìn thấy. Trước đây có kẻ thích sân si, dìm bạn xuống nhưng giờ đây phải im miệng vì không tìm ra lỗi của bạn, cứ làm tốt thì chẳng ai dám ăn hiếp Thân cả.

Đúng 2 ngày tới (8-9/9), Thiên Tài nhập cục, nhiều người tuổi Thìn có thể kiếm được bội tiền trong ngày này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản . Nhân lúc làm ăn thuận lợi bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người.

Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Người nào có thêm nghề tay trái cũng lộc lá không kém, các bạn nên chiều khách một chút để công việc suôn sẻ, nhất là những bạn làm kỹ thuật hoặc buôn bán.

Con giáp Thân có cơ hội đón nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn đón nhận cả tin vui tài lộc, với nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có đến trong ngày. Ngay cả người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm ngoài giờ một chút cũng có thu nhập không tồi.

Tuổi Tý

Ấn tượng đầu tiên về những người cầm tinh các chú Chuột thường là sự kiên trì và dũng cảm. Họ có thể “bùng lên” như một cơn bão để dồn hết sức lực hoàn thành một kế hoạch, nỗ lực đạt được mục tiêu công việc hoàn hảo. Đôi khi, để đạt được mục tiêu của mình, họ sẵn sàng vắt kiệt sức lực của bản thân, dù có kiệt sức vẫn không ngại thực hiện.

Chính nhờ điều này mà người tuổi Tý thường trải qua vất vả trước, gặt hái thành tựu sau. Sau khi phấn đấu hết mình, họ sẽ nhận được những kết quả tương xứng với năng lực của bản thân. Chỉ cần họ có thể kiên trì thì cơ hội làm giàu sẽ dần dần hé lộ ra, nhanh chóng thành hiện thực.

Trước đó, hung vận của người tuổi Tỵ khiến họ gặp cả xui xẻo trong sự nghiệp. Kiếp Tài và Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy bạn dễ phải chịu sự gièm pha của đồng nghiệp.

Song biết cách đối nhân xử thế, mềm mỏng hơn trong công việc, tiết chế trong việc thể hiện bản thân thì mọi việc sẽ xoay chuyển. Khi có Thiên Ấn và Chính Quan xuất hiện đúng 2 ngày tới (8-9/9), họ sẽ được cấp trên khen thưởng, mọi người nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Từ đó, người tuổi Tý cũng sẽ gặp nhiều chuyện thuận lợi hơn. Trong tuần, con giáp này cũng đón Chính Tài xuất hiện, là dấu hiệu cho thấy bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng. Nếu có dấu hiệu thu lời từ các khoản đầu tư, kinh doanh, cần có kế hoạch phân bổ tài chính hợp lý, lâu dài.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm