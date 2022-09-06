Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), nắm bắt cơ hội trời cho, 3 con giáp thành công rực rỡ, trúng số đổi đời, ngủ dậy sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 17:21

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), 3 con giáp có cơ hội gặp đại vận, sự nghiệp suôn sẻ, trúng số đổi đời, ăn nên làm ra, giàu có vô định.

Tuổi Sửu

con giáp may mắn đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), người tuổi Sửu phát huy được ưu điểm của mình và tránh được nhiều sai sót.

Bản mệnh luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn, cuối cùng được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định bản thân.

Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Con giáp này mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ.

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), nắm bắt cơ hội trời cho, 3 con giáp thành công rực rỡ, trúng số đổi đời, ngủ dậy sau một đêm thành tỷ phú - Ảnh 1
Con giáp Sửu may mắn trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Túi tiền con giáp này trở nên rủng rỉnh bởi người làm công ăn lương dễ được nhận các khoản thưởng nóng do thành tích cao trong công việc. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Theo tử vi, nhiều kế hoạch, dự định của người tuổi Sửu đều có bước tiến nhất định, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, thu nhập sẽ bộn tiền.

Tuổi Mão

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Con giáp này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên dễ được cấp trên tuyên dương, khen thưởng.

Việc kinh doanh thu về đều đặn. Con giáp này nhanh chóng nắm bắt cơ hội nên thời điểm này chuyện buôn bán cũng khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình.

Cát tinh giúp bạn mở rộng một số mối quan hệ xã giao, tốt cho việc hợp tác làm ăn. Bạn có thể gặp được những đối tác khá triển vọng, đôi bên cùng chung mục tiêu nên bắt tay làm việc vô cùng thuận lợi.

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), nắm bắt cơ hội trời cho, 3 con giáp thành công rực rỡ, trúng số đổi đời, ngủ dậy sau một đêm thành tỷ phú - Ảnh 2
Tuổi Mão vạn sự hanh thông hơn. Ảnh minh họa: Internet

Có điều, dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, thể hiện rõ trong những tình huống giao tiếp và những chi tiết nhỏ nhặt. Dù là người mới quen hay quen lâu ngày, chỉ cần thoáng qua là họ biết cách cư xử cho vừa lòng người khác.

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), con giáp này có sự quan sát tinh tế nên họ có nhiều cơ hội thăng tiến từ trên trời rơi xuống, tiền đổ vào túi đến ngỡ ngàng. Con giáp này khéo léo chẳng bao giờ gây mất lòng người khác. Họ sống hòa đồng với tập thể, lấy được lòng tin của người khác.

Trong công việc, họ luôn tìm ra cách để hoàn thành nhanh chóng mà không tốn quá nhiều công sức. Sự thông minh, khôn khéo giúp Tý nhiều trong sự nghiệp khiến họ đạt được nhiều thành công hơn. Người tuổi này làm ăn đang trên đà phát triển, cơ hội mở rộng kinh doanh tự nhiên tới cũng giúp bản mệnh gặt hái vô vàn thành công, chỉ sau một đêm có thể thành ông bà chủ lớn, đắc tài đắc lộc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước vào 2 ngày giữa tuần (7.9 - 8.9), 3 con giáp sao Thiên Hoàng soi chiếu, giàu có ập đến bất ngờ, đạp trúng ‘hũ vàng’, đổi đời liên tiếp

Bước vào 2 ngày giữa tuần (7.9 - 8.9), 3 con giáp sao Thiên Hoàng soi chiếu, giàu có ập đến bất ngờ, đạp trúng ‘hũ vàng’, đổi đời liên tiếp

Bước vào 2 ngày giữa tuần (7.9 - 8.9), tử vi 3 con giáp được sao may mắn soi chiếu, tài lộc đến nhà, cuộc sống khởi sắc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng