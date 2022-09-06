Đúng 2 ngày tới (9/9 - 10/9), Chính Tài lên cao, 3 con giáp có cơ hội ‘trúng quả mưa tiền’, công việc khởi sắc, tình tiền thăng hoa, may mắn đến gần, mọi sự như ý

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 12:18

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày tới (9/9 - 10/9) là thời điểm tài chính lên cao, 3 con giáp này nỗ lực bao nhiêu sẽ thu về thành công, tiền bạc bấy nhiêu.

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày tới (9/9 - 10/9), túi tiền của tuổi Tuất cũng sẽ rủng rỉnh và dư dả hơn. Đặc biệt, công việc làm ăn sẽ dễ “trúng quả” trong thời gian này.

Đây sẽ là thời điểm công việc kinh doanh của người tuổi Tuất bước vào giai đoạn thuận lợi khởi sắc, cơ hội phát triển ùn ùn kéo đến. Nếu có ý định mở rộng việc kinh doanh thì bạn nên triển khai vì ắt sẽ thu được thành công. Thời gian tới cũng là cột mốc cho những biến chuyển tích cực của người tuổi Tuất. Con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, thành công, cho dù gặp phải khó khăn gì cũng dễ dàng vượt qua. Cát tinh soi chiếu nên tài vận của con giáp này vô cùng hanh thông.

Đúng 2 ngày tới (9/9 - 10/9), Chính Tài lên cao, 3 con giáp có cơ hội ‘trúng quả mưa tiền’, công việc khởi sắc, tình tiền thăng hoa, may mắn đến gần, mọi sự như ý - Ảnh 1
Con giáp Tuất may mắn kề bên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 2 ngày tới (9/9 - 10/9), Hợi sẽ gặp ngay vận may khiến họ hốt vàng hốt bạc vào nhà. Chỉ một quyết định đúng đắn trong công việc đã dư sức mang đến cho Hợi sự thăng tiến, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Là con giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời chẳng cần vất vả quá nhiều mà vẫn rung đùi đếm tiền. Công việc của Hợi sẽ thuận lợi đủ đường, làm gì cũng thành công. Dù sóng gió, gian truân con giáp này cứ kiên cường rồi sẽ đến lúc được hái trái ngọt. Con giáp này vận đỏ đến mức còn có khả năng trúng số độc đắc chẳng cần lo nghĩ tiền bạc. Vậy nên, ngay từ bây giờ Hợi hãy tu chí làm ăn, đời bạn sẽ hưng thịnh bội phần.

Đúng 2 ngày tới (9/9 - 10/9), Chính Tài lên cao, 3 con giáp có cơ hội ‘trúng quả mưa tiền’, công việc khởi sắc, tình tiền thăng hoa, may mắn đến gần, mọi sự như ý - Ảnh 2
Con giáp Hợi ngày càng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tính cách của Dậu khá đơn giản, không thích cầu kỳ, phô trương. Người tuổi Dậu khá thông minh, sắc sảo, có tầm nhìn. Thời gian trước, Dậu có thể gặp một số xui xẻo về đường công việc, chủ yếu là do các ngôi sao hung tinh xung quanh đã kìm hãm vận may của con giáp này. Đúng 2 ngày tới (9/9 - 10/9), vận thế của tuổi Tý sẽ có xu hướng hồng phát hơn. Trong mệnh số, con giáp này được thúc đẩy vận vượng phát, tài chính có lộc cực lớn. Nhờ đó Dậu có được thu nhập bất ngờ. Họ có thể ăn nên làm ra, kiếm được mối lợi mới hoặc có thể nhận được món quà sang trọng, phú quý.

Ngoài vận may tài lộc, vận tình duyên của Dậu cũng đỏ như son. Nếu đã kết hôn vợ chồng bạn sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ, hạnh phúc như mơ. Nếu vẫn giường đơn gối chiếc thì đây chính là thời điểm bạn gặp được một nửa trời ban cho mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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