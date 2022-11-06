Tử vi 4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 09:30

Các chuyên gia phong thủy dự báo rằng, 3 con giáp sau đây sẽ thăng hoa rực rỡ vào 4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11).

Tuổi Tuất

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Tuất trong thời gian tới, sẽ nhận được những cơ hội tốt đẹp, thuận lợi nên con giáp này cần biết trân trọng những cơ hội đó. Đặc biệt, 4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11), vận trình của con giáp này sẽ sáng rực rỡ, giúp bản mệnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con giáp tuổi Tuất hứa hẹn sẽ đổi đời giàu sang khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Thời gian tới, không chỉ chuyện tình cảm của con giáp này suôn sẻ, đôi lứa hạnh phúc, hôn nhân viên mãn mà tài vận cũng rất vượng phát. Người tuổi Tuất không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản. Con giáp này không còn phải quá đau đầu vì tiền nữa và có thể chi tiêu thoải mái hơn thời gian trước đây.

Tử vi 4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
 Người tuổi Tuất không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Tý có trí thông minh, nhanh nhẹn, luôn khát khao kiếm được nhiều tiền và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Trời sinh tuổi Tý là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

 

4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11), là thời điểm bội thu về tiền bạc của con giáp này. Quý nhân sẽ mang lại cơ hội đầu tư, mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù. Bên cạnh đó, do năng lực làm việc tốt nên người tuổi Tý sẽ được tăng lương, tăng thưởng.

Thời gian tới, con giáp tuổi Tý cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến con giáp này, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Tý sẽ được toại nguyện. Con giáo này hứa hẹn sẽ gặp may mắn về tiền bạc. Bản mệnh sẽ có cơ hội trúng số độc đắc hoặc trúng được giải thưởng lớn một cách đầy bất ngờ.

Tử vi 4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Quý nhân sẽ mang lại cơ hội đầu tư, mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù. Bên cạnh đó, do năng lực làm việc tốt nên người tuổi Tý sẽ được tăng lương, tăng thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Dần thời gian tới nhờ có được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. người tuổi này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Thầy tử vi khuyên rằng, 4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11), những người tuổi Dần có kế hoạch kí kết hợp đồng, thì con giáp này nên tranh thủ tiến hành ngay để nhận lấy vận may trong thời gian này, tránh bỏ lỡ cơ hội sẽ hối tiếc. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Tử vi 4 ngày tới (7, 8, 9, 10/11), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy