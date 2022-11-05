Đúng 2 ngày tới (6, 7/11), 3 con giáp được trời đặc biệt ân sủng, cầu gì được nấy, vận trình sắp tới vạn sự như ý

Theo tử vi dự đoán đúng 2 ngày tới (6, 7/11) nhiều cơ hội mới mở ra cho 3 con giáp này.
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Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột - loài vật nhỏ nhắn nhưng có trí thông minh, sự nhanh nhẹn vượt trội để chiến thắng đứng đầu trong 12 con giáp. Thời gian tới cũng là cơ hội mới nhưng cũng là thách thức lớn cho người tuổi Tý. Biết nắm bắt cơ hội, cố gắng thì sẽ đạt được thành công rực rỡ. Trong giai đoạn này, họ cũng được thần linh, bề trên chiếu cố nhiều nên sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.
Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ có những vận hạn không may cho con giáp may mắn ở tuổi này nên phải cân nhắc kĩ trong các vấn đề và luôn cố gắng hết sức để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Lợi thế của người tuổi chuột là nhanh nhẹn, tinh ranh, có tinh thần độc lập tự chủ nên hậu vận sẽ phát triển theo hướng tích cực.
Tuổi Hợi
Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong 2 ngày tới (6, 7/11) diễn ra đạt bước tiến mới. Cấp trên giao cho con giáp này những nhiệm vụ với những trọng trách cao hơn. Nếu thực hiện tốt bản mệnh có thể “thăng quan tiến chức” hơn trong tương lai.
Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao. Người tuổi này nếu muốn đổi đời, “làm giàu” thì trước tiên phải dám mạo hiểm. Vận trình tình cảm khởi sắc. Sự che chở của Tam Hội Quý Nhân giúp người độc thân tìm thấy được người để nói chuyện hẹn hò, yêu đương.
Tuổi Dậu
Đa số người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do. Họ thích hợp để làm những công việc có liên quan đến sáng tạo, linh hoạt như kinh doanh, nghệ thuật.
2 ngày tới (6, 7/11) người tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nhiệt tình. Thời gian tới, tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời.
Người tuổi Dậu nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn. Có thể cơ hội có một không hai sẽ đến giúp tuổi Dậu phất lên như diều gặp gió.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.