Đúng 2 ngày tới (6, 7/11), 3 con giáp được trời đặc biệt ân sủng, cầu gì được nấy, vận trình sắp tới vạn sự như ý

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột - loài vật nhỏ nhắn nhưng có trí thông minh, sự nhanh nhẹn vượt trội để chiến thắng đứng đầu trong 12 con giáp. Thời gian tới cũng là cơ hội mới nhưng cũng là thách thức lớn cho người tuổi Tý. Biết nắm bắt cơ hội, cố gắng thì sẽ đạt được thành công rực rỡ. Trong giai đoạn này, họ cũng được thần linh, bề trên chiếu cố nhiều nên sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ có những vận hạn không may cho con giáp may mắn ở tuổi này nên phải cân nhắc kĩ trong các vấn đề và luôn cố gắng hết sức để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Lợi thế của người tuổi chuột là nhanh nhẹn, tinh ranh, có tinh thần độc lập tự chủ nên hậu vận sẽ phát triển theo hướng tích cực.