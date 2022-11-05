Kể từ ngày mai (6/11), 'Bồ Tát Quan Âm gia hộ', những con giáp sau chính thức hết khổ, có trong tay bạc tỷ, mua nhà, sắm xe liên tục

Kể từ ngày mai (6/11), 3 con giáp này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, làm gì cũng thành công thuận lợi, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Tý Các chuyên gia phong thủy nói rằng, kể từ ngày mai (6/11), chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Trong thời điểm tài vận này, con giáp này có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Ngọ có thiên tính hiền lành, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Bản mệnh cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó người tuổi này có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến kể từ ngày mai (6/11), nhờ bản mệnh tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của người tuổi này cũng được nâng cao. Người cầm tinh con Ngựa không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bản mệnh liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. Nhờ bản mệnh tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của người tuổi này cũng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Sách tử vi - tướng số có viết, trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà con giáp này ngày càng thành công và giàu có. Thời vận của con giáp tuổi Tỵ sẽ đến từ ngày mai (6/11). Cuộc đời của bản mệnh như bước sang một trang mới. Những người cầm tinh con Rắn hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Người tuổi này sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Bản mệnh nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết. Bản mệnh nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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