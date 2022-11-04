Giờ vàng đã điểm đúng 12 giờ trưa mai (5/11), những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai (5/11), người tuổi Mùi đón nhận nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc, khi Mùi tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với tiềm năng kinh tế cũng như lĩnh vực thế mạnh của mình.

Tuổi Mùi là một con giáp thường xuyên phải đụng độ với khó khăn, có những thời điểm tưởng chừng như không thể ngóc đầu dậy nhưng nay lại là thời điểm con giáp Mùi được là chính mình. Mùi không quá nhanh nhạy nhưng lại là một người tinh tường, có thể nhận diện được lỗi lầm và nhanh chóng sửa đổi khiến sự nghiệp không hề bị trì trệ bởi tư duy mới mẻ.

Hãy cứ mạnh dạn thử sức mình, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bậc tiền bối cũng như duy trì các mối quan hệ tốt đẹp thì những gì bạn nhận được trong tương lai sẽ khiến bạn bất ngờ hơn nhiều đấy.

Tuổi Tỵ

Từ đầu năm công việc của người tuổi Tỵ đã gặp giai đoạn thử thách, nhiều trở ngại phải đương đầu. Họ có thể gặp tiểu nhân quấy phá khi có sự xuất hiện của Thiên Quan, do vậy phải luôn chú ý từng lời nói, hành động của mình.

Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (5/11), người thuộc con giáp tuổi Tỵ sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh.

Đây cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến với tính khí nóng nảy, mạnh mẽ. Trong cuộc sống, họ can đảm, nghị lực. Đã quyết định làm việc gì, người tuổi này sẽ làm đến cùng chứ không bỏ cuộc giữa chừng. Mặc dù tài vận của người tuổi Dần mấy năm gần đây có phần sa sút. Con giáp này liên tiếp gặp những điều xui xẻo nhưng họ vẫn tích cực nỗ lực vươn lên.

Con giáp này làm đâu thắng đó, đạt được nhiều thành công. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ ký được hợp đồng có giá trị, các thương vụ thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (5/11), những người sinh năm Dần được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên tài vận vượng hơn hẳn. Con giáp này làm đâu thắng đó, đạt được nhiều thành công. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ ký được hợp đồng có giá trị, các thương vụ thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền. Công việc đạt nhiều thành tựu, con giáp này cũng có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm.

Nhật nguyệt và ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho tình hình mộc sinh hỏa vượng, không chỉ có hi vọng sẽ thay đổi được cục diện mà quý nhân cũng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của bản thân cũng sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.