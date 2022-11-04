3 tuổi được Thần Tài gọi tên, 8 ngày tới gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, làm gì cũng chiến thắng

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 15:05

Trong 8 ngày tới, 3 con giáp có sự nghiệp lên hương, phát tài đổi vận, hãy cùng theo dõi xem mình có nằm trong 3 con giáp may mắn này không nhé!

Tuổi Ngọ

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, 8 ngày tới, công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, con giáp này được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

3 tuổi được Thần Tài gọi tên, 8 ngày tới gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, làm gì cũng chiến thắng - Ảnh 1
Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, những chú Ngựa có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, những chú Ngựa có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư dả hơn trước.

Tử vi nói rằng, nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, con giáp này cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Tuổi Tỵ

Sách tử vi - tướng số có viết, từ ngày 5/11 đến ngày 12/11, chính Quan dẫn lối, người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn. Đường tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng.

3 tuổi được Thần Tài gọi tên, 8 ngày tới gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, làm gì cũng chiến thắng - Ảnh 2
Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc giúp thu hoạch tiền bạc liền tay. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi giục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác.

Nhờ cục diện lục hợp giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Tuổi Sửu

 

Được thần Tài phù hộ, người tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn trong 8 ngày tới. Con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời.

3 tuổi được Thần Tài gọi tên, 8 ngày tới gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, làm gì cũng chiến thắng - Ảnh 3
Những nỗ lực mà người cầm tinh con Trâu bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Những nỗ lực mà người cầm tinh con Trâu bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa. Điều quan trọng nhất là chính vào thời gian này, bản mệnh đã bước qua ngưỡng cửa cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn. Con giáp này quả thực có phúc khí hơn người.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Sửu sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Con giáp này có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

 

 

(*)Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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