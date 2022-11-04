Tử vi 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), 3 con giáp vận trình đại cát, đại lợi, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 10:55

Thần may mắn ưu ái lại hưởng lộc trời ban, ba con giáp sau đây trong 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11) sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi, cát tường như ý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được tử vi chỉ ra trong 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Từ thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), 3 con giáp vận trình đại cát, đại lợi, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh 1
Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn thông minh, tháo vát, làm việc cũng có trách nhiệm cao, luôn đòi hỏi mọi việc phải được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất nên rất được lòng cấp trên, lãnh đạo.

Bước vào ngày thứ 7, Chủ Nhật tuần này, được thần may mắn phù hộ, con giáp này liên tiếp đón nhận những tin vui về tài chính như các khoản báo lãi từ việc đầu tư, các khoản nợ khó đòi sắp được thu hồi và tin vui về việc sắp được đề bạt lên vị trí làm việc cao hơn. Con giáp tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra với họ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), 3 con giáp vận trình đại cát, đại lợi, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh 2
Được thần may mắn phù hộ, con giáp này liên tiếp đón nhận những tin vui về tài chính như các khoản báo lãi từ việc đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi - tướng số có viết, người tuổi Tuất luôn thích tự do và dễ gần. Họ cũng sống ngay thẳng và trung thành. Bên cạnh đó, tính cách táo bạo, mạnh mẽ của người tuổi Tuất sẽ mang lại cho họ tiếng tăm không nhỏ.

Tử vi cho biết, ngày 5, 6 tháng 11 này, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà. Con giáp may mắn này sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), 3 con giáp vận trình đại cát, đại lợi, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh 3
Con giáp này không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 9h sáng mai (5/11/2022), 3 con giáp tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến, may mắn bám đuôi, ngồi rung đùi vẫn thu tiền đếm mỏi tay

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Tử vi 12 con giáp dự báo, vào 9h sáng mai (5/11/2022), có 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền tài vật chất đều vô cùng rộng mở.

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