Đúng hôm nay (4/11), 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, công việc thuận buồm xuôi gió, quơ tay trúng núi vàng, cuộc đời thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 10:06

Đúng hôm nay (4/11), những con giáp may mắn dưới đây nhận được lộc trời ban, tài vận thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất dễ hòa đồng, tính tình tốt, nghiêm túc khi làm việc. Họ có thu nhập khá tốt trong năm nay, đặc biệt là tháng 11 này. Vào hôm nay (4/11), con giáp tuổi Tuất có thể đảm đương việc lớn, thu được lợi nhuận tốt. Cuộc sống của họ cũng nhanh chóng thăng tiến, không thiếu tiền và nhanh chóng đạt được mục tiêu như ý.

Đúng hôm nay (4/11), 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, công việc thuận buồm xuôi gió, quơ tay trúng núi vàng, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Cuộc sống của họ cũng nhanh chóng thăng tiến, không thiếu tiền và nhanh chóng đạt được mục tiêu như ý - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này là những người có lý tưởng và niềm tin rất vững vàng nên sẽ không bao giờ lo xuống dốc. Trong tháng 10, việc kiếm tiền của họ càng ngày càng suôn sẻ, không gặp trắc trở hay bị đối thủ cạnh tranh ngáng đường, cuộc đời tươi đẹp hơn trước rất nhiều.

Tài lộc của bản mệnh thời gian này thăng hoa rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Tuổi Thân

Những năm gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Đúng hôm nay (4/11), 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, công việc thuận buồm xuôi gió, quơ tay trúng núi vàng, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

 

Với các yếu tố đó, hôm nay (4/11), này dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Mọi điều tốt lành với người tuổi Thân, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tuổi Thân có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, Hôm nay (4/11), vận trình tài lộc của tuổi Mão cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ. Do vậy, đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt.

Đúng hôm nay (4/11), 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, công việc thuận buồm xuôi gió, quơ tay trúng núi vàng, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tuổi Mão xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu.

Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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Tử vi tháng 11 dự đoán, vào 7h30 sáng ngày mai (5/11/2022), có 3 con giáp vận trình kinh tế cực tốt, thời tới cản không nổi tài lộc vào nhà.

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