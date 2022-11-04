3 con giáp được 'tắm mát bởi mưa tiền', trúng số độc đắc vào ngày mai (5/11)

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 11:21

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, vào ngày mai (5/11), 3 tuổi này may mắn được Thần Phật ban lộc, công danh, sự nghiệp phất lên vù vù.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho hay, ngày thứ Bảy tuần này (5/11) là thời điểm vượng cát tinh với tuổi Thìn, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này. Không những vậy, những chú Rồng còn được chỉ ra có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà càng trở nên hanh thông.

Từ thời gian này, tuổi Thìn cứ thế mà đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, hưởng trọn thành công. Bản mệnh hứa hẹn kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho con giáp này thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

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Bản mệnh hứa hẹn kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Tuất luôn hòa đồng, có tướng mạo xinh đẹp, rất biết nghĩ cho người khác nên được nhiều người yêu mến, yêu thích. Ngay từ nhỏ, người tuổi này đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. những người cầm tinh con Chó tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Bước vào ngày 5/11,người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Con giáp này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Bản mệnh có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. 

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Con giáp này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Bản mệnh có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Ngày 5/11/2022, những người tuổi Dậu là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, bản mệnh sẽ rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của người tuổi này đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Thậm chí, nhiều người cầm tinh con Gà còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

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Con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), 3 con giáp vận trình đại cát, đại lợi, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), 3 con giáp vận trình đại cát, đại lợi, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Thần may mắn ưu ái lại hưởng lộc trời ban, ba con giáp sau đây trong 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11) sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi, cát tường như ý.

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