Tử vi 4 ngày tới (4, 5, 6, 7/9), Thần Tài gọi tên 3 con giáp chính thức hết khổ, ngồi yên tiền tự động đổ về túi, nhanh chóng sắm nhà lầu xe hơi

Con giáp này được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Bản mệnh có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nên có ứng xử tinh tế, biết người biết ta. Từ ngày 4/9 đến ngày 7/9, sự nghiệp của người tuổi Thân có vận may nối dài. Người tuổi này được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội nâng cao năng lực của bản thân.

Sách tử vi - tướng số viết rằng, đa phần người tuổi Thân đều có sức chịu đựng bền bỉ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Trong cuộc sống, con giáp này hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ với mọi người.

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người sinh năm Rồng thông minh, khai sáng, uyên bác, lý tưởng, tham vọng, linh hoạt và tháo vát, thích ứng với những thay đổi và là một hình mẫu tự lập. Chân thành và trung thành với mọi người, dựa vào trí tuệ và trí tuệ của mình để mở ra đại nghiệp.

Những dự án đầu tư của con giáp này trong thời gian tới đã bắt đầu sinh lời. Không những thế, bản mệnh còn nhận thêm những dự án công việc, những nghề tay trái tăng thêm thu nhập. Những chú Khỉ cần biết sắp xếp công việc để tận dụng tối đa thời gian và hạn chế việc lãng phí thời gian cho những thú vui vô bổ.

Từ ngày 4/9 đến ngày 5, 6, 7 tháng 9, tài lộc sẽ tiếp tục tăng cao, trong tương lai sẽ dư dả, sống một cuộc sống thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm Rồng thì cuộc đời khó khăn song hành cũng nghèo khó, từ ngày 4/9 đến ngày 5, 6, 7 tháng 9, tài lộc sẽ tiếp tục tăng cao, trong tương lai sẽ dư dả, sống một cuộc sống thịnh vượng.

Ngoài ra, công việc của người tuổi Thìn thời gian đầu sẽ rất mệt mỏi, nhưng bản mệnh chăm chỉ thì cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể đạt được những điều tuyệt vời trong tương lai, nhưng bản mệnh vẫn cần nỗ lực của bản thân để tạo ra tài sản.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Dần đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, trong 4 ngày tới đây con giáp này là 1 trong những con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của bản mệnh cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Con giáp này nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên khó bị hạ gục. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày tới (4, 5, 6, 7/9) công việc của tuổi Dần có Thiên Ấn chiếu cố nên đi làm cũng dễ thở hơn, được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Con giáp này nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên khó bị hạ gục. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Hãy khiêm tốn và nhỏ nhẹ hết mức có thể để đem lại lợi ích cho bản thân và công ty. Khi bản mệnh chịu bỏ cái tôi xuống và lắng nghe mọi người xung quanh thì người tuổi này sẽ được yêu quý, nhờ ai người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.