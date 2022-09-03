Kể từ ngày mai (4/9/2022), 3 con giáp được thần may mắn an bài trúng số độc đắc, tiền về tràn túi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, 'trở mình' thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 11:00

Sau một khoảng thời gian khó khăn, thử thách thì kể từ ngày mai (4/9/2022), vận trình của 3 con giáp này được dự báo có khởi sắc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua, những người cầm tinh con Ngựa có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi con giáp này phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Kể từ ngày mai (4/9/2022), 3 con giáp được thần may mắn an bài trúng số độc đắc, tiền về tràn túi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, 'trở mình' thành tỷ phú - Ảnh 1
Kể từ ngày 4/9/2022 chính là thời điểm con giáp này sẽ được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn bản mệnh gặp phải vào khoảng thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, người tuổi Ngọ còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Ngọ, kể từ ngày 4/9/2022 chính là thời điểm con giáp này sẽ được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn bản mệnh gặp phải vào khoảng thời gian tới.

Tử vi học có nói, trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, con giáp này nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn mang tính cách hướng ngoại, dễ gần, hay nói hay cười. Trong cuộc sống, con giáp này là người cứng cỏi, kiên trì, không vì thấy khó khăn mà nản lòng.

Kể từ ngày mai (4/9/2022), 3 con giáp được thần may mắn an bài trúng số độc đắc, tiền về tràn túi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, 'trở mình' thành tỷ phú - Ảnh 2
Bản mệnh học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Khi gặp khó khăn, người tuổi này được người tốt giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (4/9), vận trình của người tuổi Thìn sẽ suôn sẻ trở lại. Sau một thời gian mâu thuẫn, con giáp này hòa thuận với đồng nghiệp và lãnh đạo. Bản mệnh học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Khi gặp khó khăn, người tuổi này được người tốt giúp đỡ.

Tài lộc của con giáp tuổi Thìn trong thời gian tới có khởi sắc. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt. Người tuổi này được trời phú sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Không những thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có khởi sắc. Sau giận hờn, cãi vã, bản mệnh thông cảm, bao dung hơn với nửa kia.

Tuổi Thân

Thầy tử vi - phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân thích tận hưởng cảm giác thành công sau khi hoàn thành công việc. Cái gọi là thành công của con giáp này, tất nhiên không thể tách rời thành công và sự nỗ lực của bản thân, vì vậy bản mệnh sẽ làm việc chăm chỉ và bỏ công nhiều hơn những người khác.

Kể từ ngày mai (4/9/2022), 3 con giáp được thần may mắn an bài trúng số độc đắc, tiền về tràn túi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, 'trở mình' thành tỷ phú - Ảnh 3
 Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt như tôm tươi nhờ khéo ăn khéo nói, không “chặt chém” quá đáng, khách mua 1 lần thì sẽ có lần 2 - Ảnh minh họa: Internet

 

Thần số học cho hay, Từ ngày 4/9/2022 Tam Hợp cục trợ mệnh giúp người tuổi Thân thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những người làm việc mà phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt như tôm tươi nhờ khéo ăn khéo nói, không “chặt chém” quá đáng, khách mua 1 lần thì sẽ có lần 2.

Thời gian tới, người tuổi này làm công chức thì sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không trốn tránh trách nhiệm cũng không đùn đẩy. Con giáp này luôn là người có trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống, bản mệnh ít khi để người khác phải phàn nàn về mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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