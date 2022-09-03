Trúng số độc đắc sau 17 giờ ngày mai (4/9/2022), những con giáp này nhận được lộc trời ban, tài vận phát triển rực rỡ.
- Nhà tiên tri chí đích danh, ngày mai (4/9/2022), những con giáp này là 'cỗ máy kiếm tiền', giàu sang sung túc, tài vận lên hương, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng
- Trúng giải đặc biệt đúng 17h chiều mai (3/9/2022), 3 con giáp được quý nhân soi đường, làm ít hưởng nhiều, phất lên giàu có, nhiều khả năng sẽ trúng số độc đắc
Tuổi Thân
Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Thân là người có bản lĩnh và rất khiêm tốn. Con giáp này luôn có dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, luôn tươi cười nên được lòng rất nhiều người, nhưng bên trong là người rất có nghị lực, luôn có nguyên tắc riêng khi làm việc.
Sau 17 giờ ngày mai (4/9), những người tuổi Thân được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của con giáp này có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình.
Tuy nhiên, con giáp này cũng cần quan tâm tới sức khỏe, đặc biệt là chú ý đến các bệnh về xương khớp. Người lớn tuổi không nên vận động quá sức, người trẻ tuổi cần quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.
Tuổi Dần
Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.
Sau 17 giờ ngày 4/9/2022, người tuổi Dần được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Bản mệnh có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.
Trong công việc, những người cầm tinh con Hổ cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên. Đây là yếu tố có lợi cho con đường thăng tiến của người tuổi này.
Tuổi Tý
Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Tý vốn chăm chỉ. con giáp này có trí tuệ minh mẫn, năng lực hơn người, biết nhìn xa trông rộng nên sự nghiệp có cơ hội phát triển tốt, có thể đạt vị trí cao. Ngoài ra, bản mệnh còn có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp vượt qua hoạn nạn.
Bắt đầu từ 17 giờ ngày cuối tuần này (4/9) thời điểm phúc khí của con giáp tuổi Tý tăng cao. Bản mệnh có thể kiếm ra một khoản tiền dư dả, thoải mái trang trải cho cuộc sống. Cát khí hưng thịnh, tài lộc đến ào ào giúp người tuổi này có cuộc sống vui vẻ. Chuyện tình duyên của con giáp này cũng diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.
Nhìn chung, thời gian tới những chú Chuột làm gì cũng vượng phát, sự nghiệp có bước đột phá, dự báo sẽ thành công rực rỡ. Chỉ cần bản mệnh biết chủ động nắm lấy cơ hội, bình tĩnh và tỉnh táo khi đưa ra quyết định thì thành công chắc chắn đến.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.