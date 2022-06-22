Tử vi 4 ngày tới (23/6 - 26/6), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp được Thần Tài che chở, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc rực rỡ, đụng đâu cũng ra tiền, vận trình trải đầy màu hồng, hạnh phúc gia đình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 20:36

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp được Thần Tài che đỡ, sự nghiệp tài lộc cùng lúc vượng phát, làm gì cũng gặp may mắn trong 4 ngày tới.

Tuổi Sửu

Theo chiêm nghiệm của dân gian thì người tuổi Sửu đa phần có xuất thân khó khăn. Tuy nhiên, họ lại có một đặc điểm dễ nhận thấy đó là rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Cũng nhờ tính cách đặc biệt này mà họ luôn được nhiều người yêu mến và giúp đỡ mỗi khi con giáp này rời vào trường hợp khó khắn. 

Theo tử vi 12 con giáp, 4 ngày tới cho biết con đường sự nghiệp của Sửu sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và may mắn đi cùng. Cụ thể, người làm công ăn lương vẫn tiếp tục với những kế hoạch, dự định của mình, không chỉ có vậy nhờ luôn làm việc chăm chỉ nên họ có được sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo và sắp sửa được giao phó một số công trình quan trọng, chỉ cần con giáp này làm tốt ắt có được vị trí mới hoặc tiền thưởng trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng nên bỏ chút thời gian của mình dành cho người thân, những người luôn là chỗ vựa vững chắc mỗi khi họ sa ngã. Vì vậy, hãy biết cân đo thời gian hợp lý để không làm gia đình của mình phải phật lòng nhé. 

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Theo tử vi 12 con giáp, 4 ngày tới cho biết con đường sự nghiệp của Sửu sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và may mắn đi cùng. Cụ thể, người làm công ăn lương vẫn tiếp tục với những kế hoạch, dự định của mình, không chỉ có vậy nhờ luôn làm việc chăm chỉ nên họ có được sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo và sắp sửa được giao phó một số công trình quan trọng, chỉ cần con giáp này làm tốt ắt có được vị trí mới hoặc tiền thưởng trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi là con giáp thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Hợi luôn tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác, nhờ vậy cho nên họ được rất dễ lấy lòng người khác. 

Theo tử vi, thời gian tới đây nhờ có Chính Quan cho thấy đương mệnh đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình.Công việc sắp tới không chỉ được đồng nghiệp công nhận thực lực mà ngay cả sếp cũng đã nhìn ra tài năng của họ và sắp sửa cho phép Hợi được thử sức nhiều hơn ở các công trình nghiên cứu quan trọng tại công ty. 

Việc kinh doanh cũng có bước tiến triển và có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản…Cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực của quý nhân nên con giáp này nhanh chóng thu về khoản tiền lớn trong thời gian tới. 

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Theo tử vi, thời gian tới đây nhờ có Chính Quan cho thấy đương mệnh đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình.Công việc sắp tới không chỉ được đồng nghiệp công nhận thực lực mà ngay cả sếp cũng đã nhìn ra tài năng của họ và sắp sửa cho phép Hợi được thử sức nhiều hơn ở các công trình nghiên cứu quan trọng tại công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuộc sống của người tuổi Dần vẫn có thể gặp phải trắc trở nhưng khó khăn đó thường không quá ghê gớm. Họ có thể vượt qua nhờ vào năng lực của mình, thậm chí nhân cơ hội đó để ghi điểm trong mắt người làm lãnh đạo hoặc quý nhân.

Tử vi 4 ngày tới cho biết, người tuổi Dần nhờ có Chính Ấn và Tân Kim, tương sinh Thái Tuế cho thấy đây là tín hiệu tốt con giáp này sắp tới sẽ gặp được thời cơ thuận lợi để phát triển sự nghiệp của mình. Nếu trân trọng nắm bắt cơ hội thì sẽ thăng quan tiến chức, tăng lương nhanh chóng. 

Phương diện tài lộc của đương mệnh sắp tới cũng khá tốt, chỉ cần cố gắng và làm việc chăm chỉ thì sẽ có của ăn của để. Nhờ có “Thái Cực quý nhân” nên công danh sự nghiệp thăng tiến, không thiếu tiền bạc.

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Tử vi 4 ngày tới cho biết, người tuổi Dần nhờ có Chính Ấn và Tân Kim, tương sinh Thái Tuế cho thấy đây là tín hiệu tốt con giáp này sắp tới sẽ gặp được thời cơ thuận lợi để phát triển sự nghiệp của mình. Nếu trân trọng nắm bắt cơ hội thì sẽ thăng quan tiến chức, tăng lương nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 10 ngày tới (23/6 - 2/7), 'quyết chí ắt làm nên', 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, quý nhân giúp đỡ gặt hái thành công lớn, sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, không lên chức thì cũng tăng lương

Tử vi 10 ngày tới (23/6 - 2/7), 'quyết chí ắt làm nên', 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, quý nhân giúp đỡ gặt hái thành công lớn, sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, không lên chức thì cũng tăng lương

Tử vi 12 con giáp cho biết, có tới 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, bất kể làm gì cũng được quý nhân che chở giúp đỡ, vận trình thuận lợi trong vòng 10 ngày tới đây.

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