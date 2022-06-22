Tử vi 10 ngày tới (23/6 - 2/7), 'quyết chí ắt làm nên', 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, quý nhân giúp đỡ gặt hái thành công lớn, sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, không lên chức thì cũng tăng lương

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 15:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, có tới 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, bất kể làm gì cũng được quý nhân che chở giúp đỡ, vận trình thuận lợi trong vòng 10 ngày tới đây.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng nên trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người về nguy cơ đang rình rập phía sau. Con giáp này thường thông minh lanh lợi, thích kết giao bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt. Gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu. Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Điều này cũng giúp cho họ có được yêu quý từ phía mọi người và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi con giáp này rơi vào khó khăn. 

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cụ thể, thời gian tới dù người tuổi Thìn có nằm trong nghành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết thì cơ hội sẽ tự đến tay mình, vì vậy hãy cố gắng nắm bắt để đừng bỏ lỡ nhé. 

Chưa kể, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối trong việc đầu tư kinh doanh, Thìn còn may mắn kiếm được số tiền khủng một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. 

Con giap may man 1
Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cụ thể, thời gian tới dù người tuổi Thìn có nằm trong nghành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết thì cơ hội sẽ tự đến tay mình, vì vậy hãy cố gắng nắm bắt để đừng bỏ lỡ nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, tử vi 10 ngày tới cho biết người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà hoặc sinh con đẻ cái. 

Việc làm ăn cũng thăng hoa không kém khi nhờ có cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho Ngọ đường đi nước bước để sử dụng tiền đầu tư sao cho hợp lý để sinh lời. Dù khoảng thời gian đầu có đôi chút vất vả nhưng chỉ cần làm được, số tiền mà con giáp may mắn này kiếm về là không hề nhỏ. 

Ngoài ra với bản tính chăm chỉ trong công việc lẫn có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn. Người tuổi Ngọ dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình. Việc thăng quan tiến chức từ đây cũng dễ hơn bội phần so với thời điểm trước. 

Con giap may man 2
Tử vi 10 ngày tới cho biết người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà hoặc sinh con đẻ cái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vận khí rất tốt, nhờ đó mà mọi việc cũng đều thuận lợi. Họ cũng là người rất thông minh, có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để đưa ra giải pháp tối ưu. Cũng nhờ có tính cách này mà Tý rất được lòng mọi người xung quanh và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo. 

Tử vi 10 ngày tới cho biết, chuyện làm ăn sắp tới của con giáp may mắn này có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, việc ký kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi. Cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Tý dễ dàng thu về số tiền kếch xù trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên dành chút thời gian cho gia đình, đừng vì quá ham công tiếc việc để rồi khiến họ phải thất vọng về mình nhé. Hãy nên cân đối thời gian của mình lại nhằm tránh xảy ra xích mích không đáng có. 

Con giap may man 3

Tử vi 10 ngày tới cho biết, chuyện làm ăn sắp tới của con giáp may mắn này có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, việc ký kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi. Cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Tý dễ dàng thu về số tiền kếch xù trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Kể từ ngày 24/6/2022, Thần Tài xua đuổi vận xui, Cát Tinh mang đến tài lộc, 3 con giáp vượt qua thử thách, sự nghiệp phất lên thấy rõ, tài lộc vượng phát, làm gì cũng đều có tiền, vận trình hanh thông, sức khỏe dồi dào

Kể từ ngày 24/6/2022, Thần Tài xua đuổi vận xui, Cát Tinh mang đến tài lộc, 3 con giáp vượt qua thử thách, sự nghiệp phất lên thấy rõ, tài lộc vượng phát, làm gì cũng đều có tiền, vận trình hanh thông, sức khỏe dồi dào

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 24/6/2022 có tới 3 con giáp may mắn vượt qua thử thách, sự nghiệp thăng tiến lên chức vị cao hơn, tiền bạc trải đầy nhà, tiêu mãi không hết.

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