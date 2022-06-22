Bước qua ngày hôm nay 22/6, 'thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp được Thần Tài chỉ mặt đích danh trúng số đổi đời, tiền vào như nước, muốn gì có đó, sự nghiệp có bước nhảy vượt cấp, tình duyên đỏ chói

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 06:33

Bước sang ngày 22/6, 3 con giáp có đường hậu vận ''thuận buồm xuôi gió', trúng số đổi đời, sự nghiệp bay cao, đường tình duyên hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tiếng là thuộc mẫu người trong sáng, trung thực, được lòng rất nhiều người nhưng cũng thẳng tính, nóng nảy, dễ làm phật lòng tiểu nhân, nên đề phòng kẻ ghen ghét, đố kỵ. Nhờ vậy mà trong bất kỳ lĩnh vực nào, họ cũng là con giáp có khả năng thành công cực kỳ cao. 

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang ngày 22/6 người tuổi Hợi sẽ có con đường cực kỳ thuận lợi khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời hỗ trợ. Nhờ vậy mà trong công việc họ dược ban lãnh đạo tin tưởng và giao phó các nhiệm vụ quan trọng trong cơ quan, đây được xem là cơ hội trời ban để có thể thăng tiến. Vì vậy con giáp này nên tận dụng cơ hội này để không bỏ lỡ sự may mắn đến với mình.

Đặc biệt, khoảng thời gian này con đường kinh doanh của người tuổi Hợi sở hữu  tài khí vượng nhất, bất kể Hợi làm gì cũng đều kiếm tiền dễ dàng hơn khi có sự giúp đỡ của quý nhân. Thậm chí, nếu nghe theo sự chỉ dận của họ, bản mệnh hoàn toàn có thể kiếm về được cho mình khoản tiền kếch xù. 

Ngoài ra đường tình duyên của con giáp này cũng có dấu hiệu đi lên và càng ngày càng sâu sắc hơn. Cả hai không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn mà ngược lại còn rất yêu thương nhau. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, bước sang ngày 22/6 người tuổi Hợi sẽ có con đường cực kỳ thuận lợi khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời hỗ trợ. Nhờ vậy mà trong công việc họ dược ban lãnh đạo tin tưởng và giao phó các nhiệm vụ quan trọng trong cơ quan, đây được xem là cơ hội trời ban để có thể thăng tiến. Vì vậy con giáp này nên tận dụng cơ hội này để không bỏ lỡ sự may mắn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi bước sang ngày 22/6 cho biết, người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài trong thời gian này. Cụ thể, nhờ có thần tài chỉ mặt gọi tên nên  vận trình tài lộc của Thân khá vượng.

Trong công việc, nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng họ sắp sửa được động nghiệp giúp đỡ thăng tiến trong thời gian này, nhờ luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực từng ngày. Cuối cùng, sếp cũng đã chú ý đến năng lực của họ và sẽ trao thêm cơ hội cho người tuổi Thân. Vì vậy hãy cố gắng làm thật tốt những gì được giao phó nhé. 

Ngoài ra, người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi. Thậm chí, một số người còn trúng số độc đắc, từ đó có được khoản tiền lớn để thay đổi vận mệnh phất lên trong tương lai. Có thể nói, vận mệnh của người tuổi Thân trong thời gian này là vô cùng sáng chói. 

Tuy nhiên, việc quá mải mê kiếm tiền cũng khiến cho đường tình duyên của họ gặp chút trắc trở khi không có nhiều thời gian dành cho nhau. Vì vậy, hãy cố cân bằng thời gian của mình một cách hợp lý. 

con giap 2

Tử vi bước sang ngày 22/6 cho biết, người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài trong thời gian này. Cụ thể, nhờ có thần tài chỉ mặt gọi tên nên  vận trình tài lộc của Thân khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có ý chí tương đối mạnh mẽ, không thay đổi mục tiêu dù gặp áp lực hay khó khăn. Điều này giúp ích cho con giáp này khá nhiều trong sự nghiệp lẫn cuộc sống khi luôn có ý chí cầu tiền trong mọi việc nên được rất nhiều người quý mến và sẵn sàng giúp đỡ họ. 

Tử vi cho biết, bước sang ngày hôm nay vận may của tuổi Sửu thay đổi. Cụ thể, nhờ được Thần Tài chỉ đích danh nên người tuổi Sửu rất vượng về phương diện tài lộc và gặp dịp phát lộc phát tài. Chưa kể, bản mệnh từ khi sinh ra đã có khả năng nắm bắt thời cơ rất tốt. Vì vậy, với những cơ hội đưa tới về tài vận trong thời gian này rất khó để con giáp này bỏ qua. Qua đó giúp cho Sửu kiếm được rất nhiều tiền và thỏa sức mua bất cứ thứ gì mình thích mà không phải lo nghĩ. 

con giap 3
Tử vi cho biết, bước sang ngày hôm nay vận may của tuổi Sửu thay đổi. Cụ thể, nhờ được Thần Tài chỉ đích danh nên người tuổi Sửu rất vượng về phương diện tài lộc và gặp dịp phát lộc phát tài - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 9 tới (22/6 - 30/6), 'trời ban phúc lộc', 3 con giáp sở hữu tài lộc may mắn, sự nghiệp sắp tới bước sang trang mới, túi tiền đầy ấp tiền bạc, muốn gì cũng có, hậu vận viên mãn đủ đầy

Tử vi 9 tới (22/6 - 30/6), 'trời ban phúc lộc', 3 con giáp sở hữu tài lộc may mắn, sự nghiệp sắp tới bước sang trang mới, túi tiền đầy ấp tiền bạc, muốn gì cũng có, hậu vận viên mãn đủ đầy

Tử vi 9 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn được trời ban cho may mắn, tài lộc rực sáng, các dự án đầu tư đều có bước phát triển vượt bậc, sự nghiệp thăng hoa, hậu vận viên mãn đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 25 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 15 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026