Tử vi 4 ngày tới (13/12-17/12), 3 con giáp số mệnh dát vàng, tài lộc vượng phát, nguồn thu tăng vọt, lương thưởng về túi

Tử vi 4 ngày tới (13/12-17/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi không thích nơi nhộn nhịp

Công việc: Người tuổi Hợi trong công danh là người hướng nội, không thích những sai lầm vô cớ.

Tài lộc: Luôn có kế hoạch rõ ràng, hôm nay chi tiêu lớn chi bữa tiệc.

Sức khoẻ: Ăn thêm đồ ăn bổ dưỡng, hạn chế đồ ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp sống vui vẻ, khỏe mạnh, sẽ được thăng chức, tăng lương, thu nhập tăng gấp đôi, rất giỏi hòa giải mâu thuẫn giữa mọi người và có thể chủ động giải quyết mọi vấn đề.

Linh hoạt, dịu dàng và tốt bụng, sáng suốt, chăm chỉ và đơn giản, mỗi người tuổi Ngọ đều có thể gặp quý nhân giỏi giang và hiền lành.

Ngọ là con giáp may mắn từ 4 ngày tới (13/12-17/12), vì bạn có được rất nhiều mối quan hệ và đặt nền móng thuận lợi cho sự thành công nhờ ngoại giao làm ăn.

Các bạn trẻ chính trực và táo bạo, có tính cách dũng cảm, nhiệt tình và hào phóng, làm việc chăm chỉ và không phàn nàn, bản chất ngay thẳng và có siêu sức mạnh có thể vực bản thân đứng dậy trong cả những lúc khó khăn nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 4 ngày tới (13/12-17/12) mở ra cho tuổi Dần nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Con giáp này may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn, tiền bạc có sự chuyển biến tích cực, có lộc về tay và hoàn toàn có thể mong đợi những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Công việc của tuổi Dần cũng đang có dấu hiệu tốt dần lên. Bản mệnh thoải mái phát huy năng lực, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh để làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Nếu duy trì được đà tiến này, con giáp này có thể sẽ có thêm sự hậu thuẫn và tạo điều kiện từ cấp trên.

Tiếc là vận trình tình cảm của tuổi Dần vẫn chưa đi đến đâu. Dù đã dành nhiều tình cảm cho đối phương, thể hiện tình yêu một cách chân thành nhưng cuối cùng bản mệnh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp nhau, có lẽ buông tay cũng là một lựa chọn đúng đắn vào lúc này.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.