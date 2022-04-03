Tử vi 4 ngày đầu tuần (4/4 - 7/4), vận mệnh rực sáng, thăng quan phát tài, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, tiền vàng dư dả, tận hưởng vi hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 18:38

Tử vi 4 ngày đầu tuần (4/4 - 7/4), 3 con giáp may mắn tài lộc lên hương, vận trình xuôi thuận, có được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 4 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận. Con giáp có những bước tiến lớn, chứng minh được năng lực của mình thông qua những thành công vang dội. Bản mệnh hiện là một cá nhân rất nổi bật ở nơi làm việc, tiền tài, lương thưởng cũng vì thế mà tăng lên không ngừng.

Trong tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để con giáp bày tỏ tình cảm với người mình. Đừng sợ đối phương từ chối mà bỏ qua cơ hội tốt để rồi ân hận mãi về sau. 

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Người tuổi Thân trong 4 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu may mắn an lành, làm gì cũng thành công trong 4 ngày đầu tuần mới. Được quý nhân giúp đỡ, công việc của bạn thăng tiến không ngừng. Thắng lợi liên tiếp, con giáp có khả năng được đề bạt cho những vị trí cao với số lương thuộc hàng khủng. Nhìn chung, cuộc sống hiện tại của bản mệnh vô cùng thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Sức khỏe của Dậu không có gì đáng ngại. Tuy có chút áp lực nhưng con giáp sẽ mau chóng vượt qua và trở lại cuộc sống bình thường.

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Người tuổi Dậu may mắn an lành, làm gì cũng thành công trong 4 ngày đầu tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể đón tin vui về tài lộc trong 4 ngày đầu tuần mới. Sau quá trình cố gắng, con giáp may mắn này nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Nếu biết phát huy khả năng của mình, bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. 

Chuyện tình cảm của con giáp ngập tràn hạnh phúc. Bạn và nửa kia yêu nhau thắm thiết và đang trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và lãng mạn.

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Người tuổi Hợi có thể đón tin vui về tài lộc trong 4 ngày đầu tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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