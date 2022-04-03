Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 4/4/2022, hung vận khá lớn, 3 con giáp liên tiếp gặp phải chuyện xui, sự nghiệp lao đao, tài lộc đứt đoạn, khó thoát được kiếp nạn nguy nan

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 12:51

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 4/4/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đảm, sự nghiệp mờ mịt, lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong ngày thứ Hai vướng nhiều thị phi, công danh tuột dốc. Con giáp có thể xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp và nói ra những lời không hay khiến bạn hối hận về sau. Vì thế, khi cảm nhận được sự nóng nảy của mình thì nên tập trung sang việc khác để tự mình tìm cách "hạ hỏa" nhé.

Con giáp cũng nên chấm dứt những suy tiêu cực để có thể nhìn nhận mọi thứ rõ ràng và toàn diện hơn. Một khi muộn phiền kết thúc, thành công sẽ tự tìm đến.

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Người tuổi Tý trong ngày thứ Hai vướng nhiều thị phi, công danh tuột dốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai sự nghiệp có nhiều sai sót. Sự lơ là là nguyên nhân chính khiến bạn dễ gặp nhiều trục trặc trong công việc. Vì thế, trong thời gian này, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng.

Tài lộc của con giáp cũng  không thuận lợi. Kiếp Tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Con giáp xui xẻo nên cẩn thận tiểu nhân, đừng tin vào những lời đường mật kẻo rước họa vào thân.

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Người tuổi Sửu trong thứ Hai sự nghiệp có nhiều sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp muôn vàn bất lợi. Hung vận của con giáp đang khá lớn, Mùi nên cẩn trọng với những gì xảy ra xung quanh. Công việc không thật sự suôn sẻ, mọi người có thể đặt câu hỏi về khả năng thực sự của bạn trong công việc. Những lúc như vậy, hãy cứ dùng sự thực để chứng minh khả năng của chính bản thân mình thay vì biện hộ vô ích.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mùi không có gì khởi sắc. Bạn nên chủ động tìm cách để tăng kết nối giữa hai người. Sự im lặng đôi lúc không phải vàng mà là con dao hai lưỡi ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình yêu của hai bạn.

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Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp muôn vàn bất lợi. Hung vận của con giáp đang khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão liên tiếp gặp may, tài lộc khai thông, thuận lợi, Thìn bế tắc trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão liên tiếp gặp may, tài lộc khai thông, thuận lợi, Thìn bế tắc trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần Mão vận trình lên hương, phát tài phát lộc. Trong khi đó, người tuổi Thìn vướng nhiều thị phi, tài lộc hao hụt.

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